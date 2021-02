Das erfolgreiche Marvel Cinematic Universe wird wegen Corona nach über einem Jahr Pause endlich fortgesetzt. Mit dem Erfolg der ersten Marvel-Serie WandaVision kündigt sich bereits die nächste Superhelden-Serie aus dem MCU an: The Falcon and the Winter Soldier geht am 19. März auf Disney+ an den Start.

Im Rahmen des Super Bowls 2021 wurde jetzt ein erster Trailer den vielen Fans vorgestellt, der etwas mehr über die Handlung der Serie preisgibt. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Anthony Mackie und Sebastian Stan als die bekannten Superhelden und Kumpels Sam Wilson (Falcon) und James Buchanan “Bucky” Barnes (Winter Soldier).

Wiedersehen mit Captain America?

Die Handlung spielt nach den Ereignissen aus „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ und zeigt die beiden Helden während einer aufgewühlten und chaotischen Zeit. Sam Wilson ist im Besitz von Captain Americas Schild, doch die US-Regierung hat bereits einen Ersatz für den beliebten Superhelden gefunden: John Walker (Wyatt Russell) aka US-Agent soll als nächster Cap in die Fußstapfen von Steve Rogers treten. Gleichzeitig kündigt sich die Rückkehr eines altbekannten Schurken an: Helmut Zemo (Daniel Brühl) aus „Civil War“ meldet sich mit seiner aus den Comics bekannten ikonischen Maske zurück.

Gemeinsam stürzen sich die Superhelden kopfüber in ein neues, gefährliches Abenteuer rund um die Welt. Dabei werden ihre Fähigkeiten und Geduld als Superhelden-Team auf eine harte Probe gestellt. Unterstützung erhalten sie von der S.H.I.E.L.D.-Agentin Sharon Carter (Emily VanCamp).

Hier gibt es den Trailer noch einmal im Original zu sehen:

The Falcon and the Winter Soldier auf Disney+

Ursprünglich sollte die sechsteilige Miniserie „The Falcon and the Winter Soldier“ von Regisseurin Kari Skogland und Autor Malcolm Spellman bereits letztes Jahr auf Disney+ an den Start gehen. Doch wegen der Corona-Pandemie und einem schweren Erdbeben am Drehort Puerto Rico sorgte dafür, dass die Produktion monatelang pausieren musste und erst verspätet im Herbst 2019 wieder aufgenommen werden konnte.

Neben „WandaVision“ und „The Falcon and the Winter Soldier“ dürfen sich Marvel-Fans auf weitere MCU-Serien auf Disney+ freuen: Im Mai geht Loki mit Tom Hiddleston an den Start, gefolgt von Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk und „Secret Invasion“ mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Talos. Zuletzt wurden zudem die Serien „Ironheart“, „Armor Wars“, „I Am Groot“ und „Wakanda“ für die nächsten Jahre angekündigt.