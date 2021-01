Moon Knight: Oscar Isaac als Hauptdarsteller für Disney+-Serie bestätigt

Bereits vor knapp anderthalb Jahren kündigte Marvel Studios eine Moon Knight-Serie basierend auf der gleichnamigen Comic-Reihe an. Nachdem in den letzten Monaten die Gerüchteküche hochkochte, sind nun die ersten Personalien der kommenden Disney Plus-Produktion bekannt. Dazu zählt mit Oscar Isaac auch der Hauptdarsteller des düsteren Antihelden.

Moon Knight: Oscar Isaac spielt Marvel-Charakter in Disney+-Serie

Richtig gelesen, der Schauspieler, der in den letzten Jahren unter anderem als Poe Dameron in der neuen Star Wars-Trilogie auf sich aufmerksam machte, wechselt ins Marvel Cinematic Universe. Es ist übrigens nicht seine erste Rolle in einer Comic-Adaption, denn im 2016 gestarteten Blockbuster „X-Men: Apocalypse“ spielte er den titelgebenden Schurken.

Marvel-Antiheld Moon Knight (© Marvel Comics)

Die Bestätigung für seine Mitwirkung an der Disney+-Serie erfolgte, wie unter anderem Heroic Hollywood berichtet, kürzlich über den Instagram-Account von Gregory Middleton. Dieser dürfte in diesem Fall eine sehr zuverlässige Quelle sein, da er als Kameramann an der Marvel-Produktion beteiligt sein wird.

Darüber hinaus vermeldete gestern das für gewöhnlich äußerst zuverlässige Branchenmagazin Hollywood Reporter, Justin Benson and Aaron Moorhead („The Endless“) werden als Regisseure der Serie an Bord sein. Sie gesellen sich zu ihrem Kollegen Mohamed Diab („Clash“), der bei „Moon Knight“ ebenfalls auf dem Regiestuhl Platz nehmen werde.

Seinen ersten Auftritt hatte der düstere Antiheld in „Werewolf by Night #32“ im Jahre 1975. Unter der Maske steckt Marc Spector, der an der Schwelle zum Jenseits vom ägyptischen Gott Khonshu zurückgebracht wird, um Rache nehmen zu können. Der Charakter entwickelte sich in den darauffolgenden Jahren schnell zu einem Fanliebling und erhielt bisher mehrere eigene Comic-Reihen. Seine Disney+-Serie hat derzeit noch keinen genauen Starttermin.