© Marvel/Disney – „Falcon And The Winter Soldier“

Das Marvel Cinematic Universe wird nach einer längeren Zwangspause endlich fortgesetzt. Bedingt durch die Corona-Pandemie wurde die Produktion der geplanten Filme und Serien der Phase 4 um einige Monate nach hinten verschoben, doch nun geht es endlich weiter.

Den Anfang macht im November Black Widow mit Scarlett Johansson in den Kinos, gefolgt von der ersten MCU-Serie WandaVision Ende 2020 auf Disney+. Doch auf die Serie The Falcon and the Winter Soldier müssen die Fans sich nun bis nächstes Jahr gedulden.

Black Widow im November: Disney schiebt gesamten MCU-Plan nach hinten

MCU-Serie verspätet sich

Ursprünglich sollte die Superhelden-Serie mit den aus den Avengers-Filmen bekannten Sam Wilson (Falcon) und James Buchanan “Bucky” Barnes (Winter Soldier) noch in diesem Jahr auf dem Streamingdienst Disney+ an den Start gehen. Doch dann mussten die Dreharbeiten mit Anthony Mackie und Sebastian Stan mehrfach unterbrochen werden und warfen den Terminplan von Marvel und Disney gehörig durcheinander.

Zunächst sorgte das Erdbeben in Puerto Rico Anfang des Jahres für eine Unterbrechung der Filmarbeiten zur Superhelden-Serie. Dann sorgte die Corona-Krise weltweit dafür, das sämtliche Produktionen über ein halbes Jahr zwangsweise pausieren mussten.

Inzwischen laufen die Kameras für viele Produktionen wieder. Der angedachte Release-Termin zunächst im August und dann später im Jahr konnte aber nicht mehr eingehalten werden. Als Folge daraus wurde die Serie nun offiziell auf 2021 verschoben. Ein neuer Release-Termin wird noch bekannt gegeben.

Erste Story-Details enthüllt

Disney hat mit der Verschiebung auch erste Details zur Serie veröffentlicht: Demnach setzt die Handlung an die Ereignisse von Avengers: Endgame an und vereint Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) und Bucky Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan) für ein neues und globales Abenteuer. Das neue Superhelden-Team wird mit seinen Fähigkeiten und Geduld auf eine harte Probe gestellt. Sehr viel mehr wird noch nicht verraten.

In weiteren Rollen gibt es ein Wiedersehen mit Emily VanCamp als Sharon Carter sowie Daniel Brühl als Oberschurke Zemo aus den Filmen. Zudem übernimmt Wyatt Russell die Rolle von John Walker aka U.S. Agent, dessen Figur in den Marvel Comics ein Kostüm trägt, das dem von Captain America ziemlich ähnlich sieht.

Fest steht, dass eine sechsteilige Miniserie geplant ist, die mehr von den Charakteren der Filmreihe zeigt und das MCU erweitern wird. Als Regisseur fungiert Kari Skogland, während das Drehbuch von Showrunner und Produzent Malcolm Spellman stammt.

Fans dürfen sich auf weitere Marvel-Serien auf Disney+ freuen: Loki mit Tom Hiddleston sowie „Hawkeye“, „Ms. Marvel“, „Moon Knight“ und „She-Hulk“ sind bereits in Arbeit und werden in den Jahren 2021 und 2022 auf dem Streamingdienst folgen – neben vielen neuen Kinofilmen.