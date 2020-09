Marvel’s Avengers ist da, hier könnt ihr es jetzt kaufen!

Seite dem 4. September 2020 kann Marvel’s Avengers von Entwickler Crystal Dynamics offiziell für PS4, Xbox One und PC gekauft werden. In diesem Beitrag geben wir euch einen Überblick der verschiedenen Editionen und zeigen euch nachfolgend wo ihr den Titel erwerben könnt.

Zur Auswahl steht unter anderem der Onlinehändler Amazon:

Weiterhin könnt ihr „Marvel’s Avengers“ bei Saturn und MediaMarkt erwerben. Hier zahlt ihr ebenfalls keine Versandkosten.

Hinweis: Die Digital Edition ist ausschließlich im PlayStation Store verfügbar und wurde von Sony als Spezialangebot für PlayStation-Fans geschaffen.

So könnt ihr Marvel’s Avengers“ ab sofort für die PS4, Xbox One sowie PC kaufen und bekommt den Titel ganz entspannt nach Hause geliefert.

Hinweis: Bedenkt, dass die Collector’s Edition von „Marvel’s Avengers“ bei den verschiedenen Händlern derzeit ausverkauft ist. Es kann aber sein, dass ab und an wenige Exemplare wieder zum Bestellen zur Verfügung stehen. Schaut deshalb also regelmäßig bei Amazon und Co. vorbei!