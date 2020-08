Marvel’s Avengers: Alle Editionen und Vorbesteller-Boni im Überblick

„Marvel’s Avengers“ von Entwickler Crystal Dynamics will das ultimative Superhelden-Spiel werden. Zum Release erscheint der Titel in drei Varianten. Zur Wahl stehen euch drei verschiedene Versionen, die bereits vorbestellt werden können.

Die Editionen von Marvel’s Avengers im Überblick

Zum Release am 4. September wird das Action-Adventure „Marvel’s Avengers“ in drei verschiedenen Versionen für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

© Square Enix/Crystal Dynamics

Standard Edition

Den Anfang bildet eine Standard-Edition ohne jegliche Boni, die als physische und digitale Version erhältlich ist.

Deluxe Edition

Etwas mehr zu bieten hat dann bereits die Deluxe Edition des Spiels, die darüber hinaus ein exklusives Obsidian-Outfit-Pack enthält, das mit sechs Outfits für die Helden aufwartet. Dazu heißt es:

„Wie Leuchtsignale der Hoffnung haben die Avengers für die Menschheit unvorstellbare, tödliche Bedrohungen abgewendet. Diese Outfits statten jeden Superhelden mit einer metallischen Version seines bekannten Outfits aus. Sie sind ebenso edel wie simpel, dienen als Inspiration und lassen die überlegene Handwerkskunst erkennen, die Rüstungen benötigen, damit man darin die Welt retten kann. Nicht zuletzt dank der Goldakzente können die Avengers damit mehr Hoffnung in den Menschen der Erde erwecken, die mittlerweile Angst vor Superhelden entwickelt haben.“

Zusätzlich enthalten sind exklusive Obsidian-Namensschilder sowie 72 Stunden Early Access. Käufer können also bereits am 1. September loslegen. Ebenfalls mit dabei ist ein 1-monatiges Gratisabonnement von Marvel Unlimited, was euch Online-Zugriff auf mehr als 25.000 digitale Marvel-Comics gewährt.

Hauptspiel

6 Helden

Namensschilder

Obsidian-Outfit-Pack

72 Stunden Vorabzugang (ihr könnt am 1. September loslegen)

(ihr könnt am 1. September loslegen) 1-monatiges Gratisabonnement von Marvel Unlimited (exklusiv in der physischen Version)

Exklusive Digital Edition

Diese Digital Edition ist ausschließlich im PlayStation Store verfügbar und wurde von Sony als Spezialangebot für PlayStation-Fans geschaffen. Dazu gehört zum Beispiel das Ms. Marvel-Namensschild.

„Wie Kamala selbst ist dieses Namensschild eine strahlende und fröhliche Darstellung von Ms. Marvel, mit der du zeigen kannst, wie sehr dich die Avengers begeistern.“

1.000 Credits

Ms. Marvel-Namensschild

Wenn ihr die digitale oder physische Version von „Marvel’s Avengers“ auf PlayStation 4 vorbestellst, kommt ihr in den Genuss folgender Vorteile:

Marvel Legacy-Outfits Frontlinie Eiserner Wille Klassische Tarnung Asgards Macht Gemeinwohl Durchbruch

Exklusives Namensschild

Ms. Marvels „Rede mit der Hand“-Emote

72 Stunden Vorabzugang

PSN-Design

© Square Enix/Crystal Dynamics

Earth’s Mightiest Edition

Die ultimative Version von „Marvel’s Avengers“ ist die Earth’s Mightiest Edition, die mit einer 30 cm großen Figur von Captain America daherkommt. Obendrauf spendiert euch der Publisher alle Inhalte der Deluxe Edition – inklusive 72 Stunden Vorab-Zugang und die folgenden Boni:

alle Objekte der Deluxe Edition

ein exklusives SteelBook

30 cm große Figur von Captain America

einen Hulk-Wackelkopf

einen Mjölnir-Schlüsselanhänger

Black Widows Gürtelschnalle

Pläne für Iron Mans Rüstungs-Prototypen

Kamala Khans Ehren-Avenger-Anstecknadel

ein Avengers-Erinnerungsfoto

72 Stunden Vorabzugang

Boni für Vorbesteller

Alle Vorbesteller von „Marvel’s Avengers“ sollen bei nicht näher genannten teilnehmenden Händlern zudem ein limitiertes Anstecknadel-Set, ein Aufnäher-Set, ein von Mark Brooks gestaltetes SteelBook oder ein digitales Comicbuch erhalten.

Zudem erhalten alle Vorbesteller garantierten Beta-Zugang, ein exklusives Namensschild und ein Marvel Legacy Outfit-Pack. Die Outfits basieren auf Szenen aus den Comics, die die einzelnen Superhelden definiert haben, als sie ihre Kräfte erstmals nutzten und zu den Ikonen wurden, die sie heute sind.

Marvel Legacy-Outfits Frontlinie Eiserner Wille Klassische Tarnung Asgards Macht Gemeinwohl Durchbruch

Beta-Zugang

Ms. Marvels „Rede mit der Hand“-Emote

72 Stunden Vorabzugang

PSN-Design (Sony-exklusiv, Digital Deluxe)