Final Fantasy 16: Level Cap – Was ist das maximale Level?

In Final Fantasy 16 schlüpfen wir in die Rolle von Clive. Der steigt im Level auf, wie sich das für ein waschechtes RPG gehört. Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Maximallevel: Gibt es ein Level Cap in „Final Fantasy 16“ und bei welcher Stufe ist Schluss? Hier findet ihr die Antwort.

Final Fantasy 16: Bei welcher Stufe liegt das Level Cap?

Darum geht’s: Seit Kurzem ist mit „Final Fantasy 16“ endlich der neueste Teil des legendären RPG-Franchises erschienen. Darin übernehmen wir die Rolle von Hauptfigur Clive, sammeln Erfahrung und steigen Stufen auf.

Irgendwann muss Schluss sein: Selbst die längsten RPGs weisen eine Obergrenze für das Charakterlevel auf und da macht auch „Final Fantasy 16“ keine Ausnahme. Also ja, es gibt ein Level Cap in FF16 und damit eine Maximalstufe.

Wo liegt das Level Cap? Stufe 50 stellt aktuell das Ende der Fahnenstange dar. Danach könnt ihr im ersten Durchlauf von „Final Fantasy 16“ nicht mehr im Level aufsteigen. Es gibt aber auch eine Ausnahme, wie ihr doch noch höher hinaus kommt.

Im New Game Plus geht mehr: Habt ihr „Final Fantasy 16“ einmal durchgespielt, könnt ihr mit eurer bereits gesammelten Erfahrung und den freigeschalteten Fähigkeiten einfach noch einmal von vorn anfangen.

Der New Game Plus-Modus hebt auch das Level Cap an, dann könnt ihr mit Clive bis auf Stufe 100 klettern. Dafür bekommt ihr es aber auch mit mehr Gegnern zu tun. Genießt ihr vor allem das gelungene Kampfsystem in „Final Fantasy 16“, dürfte diese Option für euch besonders attraktiv sein.

Aktuell gibt es Final Fantasy 16 nur für die PS5 und seit seinem Release vor einer Woche hat sich der neue Teil insgesamt 3 Millionen Mal verkauft, hinkt aber hinterher.

