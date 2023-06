In einigen anderen Tweets geht es darum, dass wir uns auf die Story und Charaktere freuen können. Außerdem laufe die Entwicklung am Spiel weiterhin und komme gut voran. Das Kampfsystem werde noch kooperativer und neue Kamerad*innen stoßen dazu. Ein genaues Release-Datum stehe noch nicht fest , es werde aber daran gearbeitet, eines festzuzurren.

BELIEBTE NEWS

Final Fantasy 7 Rebirth: Muss ich den ersten Teil des FF7-Remakes gespielt haben?

Die Aero-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom finden: Bessere Kontrolle in der Luft und kein Fallschaden, so geht´s

One Piece: „Der Wille des D.“ – Manga teast Bedeutung an

Kletter-Rüstung in Zelda Tears of the Kingdom finden: So erklimmt ihr jeden Berg

One Piece: Manga macht wegen Operation vier Wochen Pause

Das schwebende Schloss – Zelda Liebling, wo bist du nur? – Tears of the Kingdom

Apple Vision Pro vorgestellt: Was kann Apples räumlicher Computer?

Pferdegott Mahlon in Totk finden – So könnt ihr Pferde verbessern & wiederbeleben

Diablo 4 bekommt mindestens zwei Erweiterungen zusätzlich zu den Seasons

Zertab-mats-Schrein lösen in Zelda Tears of the Kingdom (TotK)