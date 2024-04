Alle 7x Waffen von Yuffie in der Liste – Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth können wir unser Arsenal weiter ausbauen, indem wir für jeden Charakter neue Waffen finden. Zu den stärksten Kämpferinnen zählt definitiv Yuffie, die mit den richtigen Waffen noch gefährlicher wird.

Welche Waffe führt Yuffie? Yuffie trägt einen Shuriken in unterschiedlicher Ausführung, den sie auf ihre Feinde wirft und aus der Ferne angreift. Oder sie attackeirt mit dem Wurfstern direkt im Nahkampf.

Bei Yuffie ist es essenziell, dass wir alle Waffenfertigkeiten über die Geschicklichkeitsboni erlernen. Das ist deshalb so wichtig, weil alle Fähigkeiten von Yuffie aufeinander aufbauen und ihr sie abwechselnd einsetzen müsst, um ihre stärkste Attacke Verbannung aufzuladen.

Yuffies Waffen: 4-spitziger Shuriken

Beschreibung: „Die bevorzugte Waffe der Ninja aus Wutai.“

Fähigkeit: Elementar-Ninjutsu – Diese Fähigkeit verleiht Ninjutsu-Angriffe mit unterschiedlichen Elemente, wenn der Shuriken abgeworfen wird.

Wie kann ich die Waffe meistern? Analysiert die Schwäche der Gegner und trefft sie mit einer Ninjutsu-Attacke, die diese Schwäche ausnutzt. Trefft z.B. eine Eis-Schwäche mit einem Flammen-Ninjutsu.

Fundort von 4-spitziger Shuriken: Dieser Shuriken zählt zur Startausrüstung von Yuffie. Ihr bekommt ihn also automatisch, wenn Yuffie der Gruppe beitritt.

4-spitziger Shuriken. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Wirbeldolch

Beschreibung: „Ein aus Hartholz angefertigter Wurfstern, der mit einer scharfen Klinge versehen ist.“

Fähigkeit: Aus heiterem Himmel – Dieser Spezialangriff kann sogar dann eingesetzt werden, wenn sich Yuffie im immobilisierten Zustand befindet. Ihr könnt diese Fähigkeit in der Luft einsetzen.

Wie kann ich die Waffe meistern? Dieser Spezialangriff wird gemeistert, wenn ihr Feinde mit dieser Attacke komplett ausschaltet. Am besten einsetzen, wenn sie über wenige Lebenspunkte verfügen.

Fundort von Wirbeldolch: Dieser Wurfstern zählt zur Startausrüstung von Yuffie. Ihr bekommt ihn also automatisch, wenn Yuffie der Gruppe beitritt.

Wirbeldolch. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Doppelviper

Beschreibung: „Zwei halbmondförmige Klingen machen diesen Wurfstern zu einer tödlichen Waffe.“

Fähigkeit: Wirbelsturm – Wirbelsturm erzeugt eine mächtige Windböe um Yuffie herum, die Gegnern im Umkreis schadet und sie sogar näher an sich heranzieht, damit Yuffie ihnen Saures geben kann.

Wie kann ich die Waffe meistern? Einen Geschicklichkeitsbonus erhaltet ihr hier, wenn ihr 2x Gegner mit Wirbelsturm auf einmal trefft.

Fundort von Doppelviper: Ihr findet diese Waffe in den Kohleminen, wenn ihr in Kapitel 7 die Kontrolle über Yuffie habt. Sie befindet sich in der Aufbereitungsanlage auf Ebene 1F. Diese Ebene könnt ihr erreichen, wenn ihr den Generator aktiviert habt (vor dem Bosskampf).

Doppelviper. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Adlerschwinge

Beschreibung: „Ein Wurfstern für fortgeschrittene Kämpfer, der bei Jägern besonders beliebt ist.“

Fähigkeit: Multiplizierung (Doppelgänger) – Diese Fähigkeit erschafft einen Doppelgänger, der alle Aktionen von Yuffie kopiert. Diese Aktionen sind allerdings etwas schwächer als die von Yuffie.

Wie kann ich die Waffe meistern? Erschafft einen Doppelgänger und schaltet dann einen Feind aus, um einen Geschicklichkeitsbonus zu erhalten.

Fundort von Adlerschwinge: Diese Waffe findet ihr in einer Truhe, die sich in einem Haus im nordwestlichen Gongaga in der Gongaga-Region befindet. Ihr könnt diesen Wurfstern ab Kapitel 9 erhalten und kommt während der Hauptgeschichte direkt daran vorbei.

Adlerschwinge. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Mondsichel

Beschreibung: „Ein ästehtisch ansprechender Wurfstern, der mit vielen kleinen Klingen bestückt ist.“

Fähigkeit: Kaktor-Kapriole – Der Shuriken fegt längere Zeit durch die Luft und fegt über alle Feinde hinweg.

Wie kann ich die Waffe meistern? Ihr meistert diese Fähigkeit, wenn ihr mindestens 2x Feinde mit einem einzigen Wurf trefft.

Fundort von Mondsichel: Diesen Shuriken findet ihr in der Cosmo-Region. Ihr müsst bei dem Spiel mit dem schwebenden Chocobo mindestens Rang 3 erhalten. Und zwar bei dem allerersten Trainingskurs, der sich an der Landebahn befindet. Das ist ab Kapitel 10 möglich.

Mondsichel. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Kristallkreuz

Beschreibung: „Ein kreuzförmiger Wurfstern, dessen Enden mit Kristallklingen versehen sind.“

Fähigkeit: Verbannung – Verbannung ist mitunter die stärkste Attacke von Yuffie. Ihr lädt sie auf, indem ihr unterschiedliche Fähigkeiten und Magie ausführt (die ATB verbrauchen). Nach 3x ATB-Balken kann Verbannung Stufe 1, nach 6x ATB-Balken Verbannung Stufe 2 und nach 9x ATB-Balken Verbannung Stufe 3 eingesetzt werden. Für Letzteres benötigt ihr allerdings eine Erweiterung des ATB-Balkens (3-fach via Visionssynthese).

Bedenkt, dass Verbannung eine magische Attacke ist, die sich an eurem ausgewählten Ninjutsu orientiert. Flammenjutsu = Flammenverbannung usw.

Wie kann ich die Waffe meistern? Feinde mit der Stufe 3-Verbannung treffen.

Fundort von Kristallkreuz: Die Kiste mit dem Kristallkreuz befindet sich in Gold Saucer, im zentralen Park auf Ebene 1F. Die Waffe liegt im abgesperrten Bereich an der Moogle-Bank (Eingang zum Event Square).

Kristallkreuz. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Yuffies Waffen: Fuma-Shuriken

Beschreibung: „Ein legendärer Wurfstern, der lautlos durch die Luft fegt und böse Dämonen vertreiben soll.“

Fähigkeit: Purifikation – Purifikation attackiert und entzieht Feinden TP und MP. Dieser Angriff wird ähnlich wie Verbannung durch unterschiedliche Fähigkeiten aufgeladen, die ATB verbrauchen. Auch hier gibt es die maximale Stufe 3.

Wie kann ich die Waffe meistern? Feinde mit der Stufe 3-Purifikation treffen.

Fundort von Fuma-Shuriken: Diesen Wurfstern findet ihr im Tempel des Alten Volkes, den ihr in Kapitel 13 betreten könnt. Sucht in der Halle der Auferstehung auf Ebene 1.

Fuma-Shuriken. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

