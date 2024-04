Alle 85x Materia mit Fundort in Liste – Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es unglaublich viele Materia. Aber wie soll man da noch den Durchblick erhalten? Hier kommt die Lösung. Ein Blick in die nachfolgende Liste gibt dir den perfekten Überblick über sämtliche Materia im Spiel. Falls du gerade auf der Suche nach neuer Materia bist, wirst du hier fündig.

Im Vergleich zu Final Fantasy 7 Remake sind es nämlich nochmal ein paar Substanzen mehr, die wir im zweiten Remake-Teil finden.

In diesem Guide erfährst du, was die jeweilige Materia kann, wie viele Stufen sie hat und wie genau du sie im Spiel erhältst. So bleiben keine Materia-Wünsche offen!

Wie unterscheiden sich Materia in Final Fantasy 7 Rebirth?

Materia ist ein wichtiges Kernelement in Final Fantasy 7. Wir stecken die Materia in unsere Ausrüstung oder in unsere Waffe und dann können wir sie im Kampf verwenden. Doch der Einsatz ist recht unterschiedlich. Die einen Substanzen verleihen uns mächtige Zauber, die anderen beschwören übertrieben heftige Esper aufs Feld, die für uns kämpfen. Aber welche Farbe kann eigentlich was? Hier die Lösung.

Magie-Materia (Grün) – Die grüne Materia ist die bekannteste und häufigste Materia. Mit ihr können wir Zauber aussprechen. Dazu zählen zerstörerische Zauber genauso wie heilende Zauber. Obendrein dient grüne Materia zum Verleihen von Zustandseffekten.

– Die grüne Materia ist die bekannteste und häufigste Materia. Mit ihr können wir Zauber aussprechen. Dazu zählen zerstörerische Zauber genauso wie heilende Zauber. Obendrein dient grüne Materia zum Verleihen von Zustandseffekten. Kommando-Materia (Gelb) – Mit gelber Materia können unsere Helden neue Fähigkeiten lernen, die sich hinreichend von Zaubern unterscheiden. Zu den Fähigkeiten zählen physische Angriffe und einzigartige Kommandos wie das Stehlen.

– Mit gelber Materia können unsere Helden neue Fähigkeiten lernen, die sich hinreichend von Zaubern unterscheiden. Zu den Fähigkeiten zählen physische Angriffe und einzigartige Kommandos wie das Stehlen. Unterstützer-Materia (Blau) – Bei der blauen Materia handelt es sich um unterstützende Materia, die im Verbund mit grüner Materia ihre Kraft entfaltet. Sie verstärkt magische Materia oder verleiht im Verbund einzigartige Buffs.

– Bei der blauen Materia handelt es sich um unterstützende Materia, die im Verbund mit grüner Materia ihre Kraft entfaltet. Sie verstärkt magische Materia oder verleiht im Verbund einzigartige Buffs. Stärkungs-Materia (Lila) – Die lilafarbene Materia ist eine stärkende Materia, die sofort sämtliche Statuswerte unserer Helden erhöht. Darunter fallen mehr Lebenspunkte oder spezielle Passiva wie besseres Blocken oder ein ATB-Boost zum Kampfbeginn.

– Die lilafarbene Materia ist eine stärkende Materia, die sofort sämtliche Statuswerte unserer Helden erhöht. Darunter fallen mehr Lebenspunkte oder spezielle Passiva wie besseres Blocken oder ein ATB-Boost zum Kampfbeginn. Beschwörer-Materia (Rot) – Die rote Materia zählt mit zu den stärksten Materia im Spiel, die den Geist einer Esper in sich gebunden hat. Mit ihr kann eine Esper gerufen und eingesetzt werden. Die Beschwörer-Materia ist auf eine pro Kämpfer begrenzt.

Das ist ein kleiner Überblick über alle Materia-Farben in FF7 Rebirth und jetzt geht es ins Eingemachte. Welche Materia gibt es im Spiel und wo finden wir sie?

Alle grünen Materia in der Liste

Glut

Die Materia Glut schaltet tödliche Feuermagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Eis-Schwächen.

Preis: 500 Gil

Passiver Buff: +2 MP

Zauber: Feuer, Feura, Feuga

Fundort: Shop, Clouds Startausrüstung, Kampfsimulator: Clouds Training

Frost

Die Materia Frost schaltet tödliche Eismagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Feuer-Schwächen.

Preis: 500 Gil

Passiver Buff: +2 MP

Zauber: Eis, Eisra, Eisga

Fundort: Shop, Clouds Startausrüstung, Kampfsimulator: Tifa Training

Gewitter

Die Materia Gewitter schaltet tödliche Blitzmagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Luft-Schwächen.

Preis: 500 Gil

Passiver Buff: +2 MP

Zauber: Blitz, Blitzra, Blitzga

Fundort: Shop, Barrets Startausrüstung, Kampfsimulator: Barret Training, Mithril-Mine, Unter-Junon

Luft

Die Materia Luft schaltet tödliche Windmagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Blitz-Schwächen.

Preis: 500 Gil

Passiver Buff: +2 MP

Zauber: Aero, Aerora, Aeroga

Fundort: Shop, Kampfsimulator: Aerith‘ Training, Mt. Nibel in Kapitel 1

Glut & Frost

Die Materia Glut & Frost schaltet tödliche Feuer- und Eismagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Feuer- und Eis-Schwächen.

Passiver Buff: +3 MP

Zauber: Eis, Eisra, Eisga & Feuer, Feura, Feuga

Fundort: Chadley für 10x Datenpunkte in der Grasland-Region

Gewitter & Luft

Die Materia Gewitter & Luft schaltet tödliche Blitz- und Windmagie frei, die als magischer Angriff zählt. Besonders stark gegen Luft- und Blitz-Schwächen.

Passiver Buff: +3 MP

Zauber: Blitz, Blitzra, Blitzga & Aero, Aerora, Aeroga

Fundort: Chadley für 30x Datenpunkte in Junon (ab Kapitel 4)

Toxin

Die Materia Toxin verleiht Magie, mit der die negative Zustandsveränderungen Gift ausgelöst wird.

Preis: 1.500 Gil (ab Kapitel 4)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Bio, Biora, Bioga

Fundort: Shop, Kampfsimulator, Red XIII Startausrüstung

Gestein

Die Materia Gestein verleiht Magie, mit der die negative Zustandsveränderung Stein ausgelöst wird.

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Seismos, Seisra, Seisga

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in der Gongaga-Region, Chadley für 60 Datenpunkte in der Gongaga-Region

Toxin & Gestein

Die Materia Bio & Gestein verleiht Magie, mit der die negative Zustandsveränderungen Gift und Stein ausgelöst wird.

Passiver Buff +3 MP

Zauber: Bio, Biora, Bioga & Seismos, Seisra, Seisga

Fundort: Chadley für 70 Datenpunkte in der Cosmo-Region (ab Kapitel 10)

Schwerkraft

Die Materia Schwerkraft verleiht Magie, mit der mächtige dunkle Zauber gewirkt werden. Sie teilen prozentualen Schaden aus, der sich an der maximalen HP der Feinde richtet.

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Gravitas, Gravitra, Graviga

Fundort: Chadley für 15 Datenpunkte in der Corel-Region (ab Kapitel 7)

Komet

Die Materia Komet verleiht Magie, mit der tödliche Meteoriten vom Himmel regnen. Sie richten verheerenden Schaden an. Dieser Zauber kann nicht reflektiert werden.

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Meteor, Meteora

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in der Nibel-Region

Heilen

Die Materia Heilen schaltet Heilungsmagie frei, die HP sofort oder im Laufe der Zeit generiert.

Preis: 600 Gil

Passiver Buff: +2 MP

Zauber: Vita, Vitra, Regena und Vitaga

Fundort: Shop, Clouds Startausrüstung, Kampfsimulator, Alle Pianolieder auf A-Rang

Wiederbeleben

Die Materia Wiederbeleben schaltet Zauber frei, mit denen gefallene Partiemitglieder wieder ins Leben gerufen werden können.

Preis: 3.000 Gil (ab Kapitel 9)

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Engel, Erzengel

Fundort: Shop, Dr. Sheirans Klinik, Kampfsimulator

Schutzengel

Die Materia Schutzengel schützt vor dem Ableben und weckt einen gefallenen Kämpfer sofort wieder auf.

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Schutzengel

Fundort: Chadley für 5x Datenpunkte im Mittleren Ozean (ab Kapitel 13)

Behandeln

Die Materia Behandeln verleiht Magie, mit der negative Zustandsveränderungen geheilt werden können.

Preis: 1.500 Gil (ab Kapitel 6)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Poisona, Esuna, Wiederstand

Fundort: Shop, Windmühlen-Quest „Wo der Wind bläst“, Kampfsimulator

Zeit

Die Materia Zeit verleiht Magie, die positive Zustandsveränderungen bei euren Charakteren hervorruft.

Preis: 5.000 Gil (ab Kapitel 10)

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Hast, Gemach, Stopp

Fundort: Shop, Costa Del Sol für 15.000 Punkte bei Piratenparty, Kampfsimulator Nibel-Region

Barriere

Die Materia Barriere verleiht Magie, die positive Zustandsveränderungen bei euren Charakteren hervorruft.

Preis: 1.500 Gil (ab Kapitel 6)

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Barriere, Zauberbarriere, Wall

Fundort: Shop, Shinra-Villa in Nibelheim, Kampfsimulator Cosmo-Region

Zerstörung

Die Materia Zerstörung verleiht Magie, die positive Zustandsveränderungen bei euren Feinden aufhebt.

Preis: 3.000 Gil (ab Kapitel 9)

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Zauber: Barrierenbruch, Bann

Fundort: Shop, Gongaga-Reaktor in B4, Tempel des alten Volkes (mit Aerith i.d. 2. Sektion)

Versiegelung

Die Materia Versiegelung verleiht Magie, die negative Zustandsveränderungen hervorruft.

Preis: 3.000 Gil (ab Kapitel 9)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Schlaf, Stumm, Berserk

Fundort: Shop, Corel-Minen, A-Rang auf dem Piano „Aerith’s Theme“

Gestärkte Attacke

Die Materia Gestärkte Attacke verleiht Magie, die positive Statuswerte bei euren Kämpfern hervorruft. Sie stärkt die physische und magische Attacke.

Preis: 2.000 Gil (ab Kapitel 6)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Courage, Ener

Fundort: Shop, Cait Sith Startausrüstung, A-Rang auf dem Piano „Cosmo Canyon“, Höhle der Gi

Gestärkte Abwehr

Die Materia Gestärkte Abwehr verleiht Magie, die positive Statuswerte bei euren Kämpfern hervorruft. Sie stärkt die physische und magische Abwehr.

Preis: 2.000 Gil (ab Kapitel 6)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Protes, Vallum

Fundort: Shop, Kreuzfahrtschiff Shinra-8, Höhle der Gi

Geschwächte Attacke

Die Materia Geschwächte Attacke verleiht Magie, die negative Statuswerte bei euren Feinden hervorruft. Sie schwächt die physische und magische Attacke.

Preis: 2.000 Gil (ab Kapitel 9)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Decourage, Degener

Fundort: Shop

Geschwächte Abwehr

Die Materia Geschwächte Abwehr verleiht Magie, die negative Statuswerte bei euren Feinden hervorruft. Sie schwächt die physische und magische Abwehr.

Preis: 2.000 Gil (ab Kapitel 9)

Passiver Buff +2 MP

Zauber: Deprotes, Devall

Fundort: Shop, Startausrüstung Yuffie, Mt. Corel beim Rastplatz am Fluss

Alle gelben Materia in der Liste

Chakra

Die gelbe Materia Chakra verleiht Kommandos, die eure Lebenspunkte in prozentualen Schritten heilen kann.

Preis: 300 Gil

Kommando: Chakra

Fundort: Shop, Gym auf Amateur-Stufe in Corel-Region, Wassergrotte in Cosmo Canyon, Tempel des alten Volkes

Analyse

Die gelbe Materia Analyse verleiht Kommandos, die Feinde analysiert. Auf der zweiten Stufe analysiert sie alle Feinde auf einen Streich.

Preis: 500 Gil

Kommando: Analyse

Fundort: Shop, Yuffies Startausrüstung

Gebet

Die gelbe Materia Gebet verleiht Kommandos, die eure Gruppe heilen. Je höher die Stufe, desto mehr HP werden geheilt.

Preis: 500 Gil (ab Kapitel 10)

Kommando: Gebet

Fundort: Shop, Aerith‘ Startausrüstung, Gongaga-Region

Stehlen

Die gelbe Materia Stehlen verleiht Kommandos, die Items von Feinden stibitzt. Auf der zweiten Stufe raubt ihr eure Feinde aus, was gleichzeitig Schaden verursacht.

Preis: 500 Gil

Kommando: Stehlen, Rauben

Fundort: Shop, Yuffies Startausrüstung, Im Büro von Gus in Kapitel 8

Feindtechnik

Die gelbe Materia Feindtechnik verleiht Kommandos, die ihr euch von Feinden abguckt. Um sie zu lernen, müsst ihr den Feind erst einmal ausschalten und ihn dann anschließend im Kampfsimulator besiegen.

Preis: 500 Gil

Passiver Buff: +4 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +1 Magie, +1 Willenskraft

Kommando: Windböe, Plasma-Entladung, Heilwoge, Geistesmarter, Selbstzerstörung, Schlechter Atem und Gorgonenschild

Fundort: Kampfsimulator nach der ersten Bioanalyse

Morphen

Die gelbe Materia Morphen verleiht Kommandos, mit der ihr eure Feinde zu Items morphen könnt.

Kommando: Morphen

Fundort: Chadley für 10 Datenpunkte in Grasland-Region, Chadley für 20 Datenpunkte in Grasland-Region

Meister der Gegenstände (1)

Die gelbe Materia Meister der Gegenstände verleiht Kommandos, mit der eure Items viel effektiver einsetzen könnt. Sie verbrauchen keine ATB-Punkte.

Um Missverständnisse vorzubeugen: Ja, es gibt eine 2. Materia, die auch Meister der Gegenstände auf Deutsch heißt. Die lilane Materia hat einen anderen Effekt (siehe unten). Auf Englisch kann man sie leichter unterscheiden, da heißt sie Item Economizier.

Kommando: –

Fundort: Chadley für 30 Datenpunkte in Junon-Region, Chadley für 60 Datenpunkte in Junon-Region

ATB-Boost

Die gelbe Materia ATB-Boost verleiht Kommandos, mit der ihr eure ATB-Leiste manuell boosten könnt. Die Aufladung dauert nach dem Einsatz etwas.

Kommando: ATB-Boost

Fundort: Chadley für 15 Datenpunkte in Corel-Region, Chadley für 30 Datenpunkte in Corel-Region

Limit-Union

Die gelbe Materia Limit-Union verleiht die Fähigkeit, die Limit-Punkte von anderen Charakteren auf den mit der Limit-Union-Materia zu transferieren. Ihr könnt Limit-Punkte von anderen Kämpfern abziehen, um eine bestimmte Limit-Leiste aufzufüllen.

Kommando: Limit-Union

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in Corel-Region (ab Kapitel 9)

Sprung

Die gelbe Materia Sprung verleiht Kommandos, mit der ihr in die Luft springen könnt. Der Charakter verschwindet daraufhin für ein paar Sekunden vom Schlachtfeld, was ihn vor Schaden und gefährlichen Attacken schützt.

Kommando: Sprung

Fundort: Chadley für 70 Datenpunkte in Cosmo-Region (ab Kapitel 10)

Dunkle Künste

Die gelbe Materia Dunkle Künste verleiht Kommandos, mit der ihr eure Attacken stärkt. Doch das passiert auf Kosten der eigenen Gesundheit. Wenn ihr die Fähigkeit deaktivieren wollt, setzt sie ein zweites Mal ein.

Kommando: Dunkle Künste

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in Cosmo-Region (ab Kapitel 11)

Almosen

Die gelbe Materia Almosen verleiht Kommandos, mit der ihr eure hart verdienten Gil auf eure Gegner pfeffern könnt. Das richtet verheerenden Schaden an, je nachdem wie viel Gil ihr einsetzt.

Kommando: Almosen

Fundort: Chadley für 5 Datenpunkte in Mittlerer Ozean (ab Kapitel 13)

Fortuna

Die gelbe Materia Fortuna verleiht Kommandos, mit der ihr einen zufälligen Zauber oder eine zufällige Fähigkeit einsetzt, die ihr ausgerüstet habt.

Hier kommen keine Waffen-Fähigkeiten zum Einsatz und Zauber nutzen immer noch MP, um gezaubert zu werden. Doch auf höherer Stufe sinkt der Einsatz der MP um 50% und dann hat diese Materia einen sehr großen Nutzen, wenn ihr MP sparen müsst.

Kommando: Fortuna

Fundort: Werdet zum einzig wahren Partylöwen im Gold Saucer (ab Kapitel 13)

Alle blauen Materia in der Liste

FP-Boost

Die blaue Materia FP-Boost verleiht einen Effekt, der die FPs der Materia verdoppelt, die ihr nach einem Kampf erhaltet. Koppelt die Materia im Ausrüstungsmenü an die gewünschte Materia. Diese Materia wirkt mit jeder anderen Materia im Spiel.

Fundort: Mithril-Mine (nachdem Barret und Red XIII die Party verlassen), Kampfsimulator Corel-Region Kapitel 9 und Nibel-Region Kapitel 11, 6er-Teams in der Kampfmanege in Gold Saucer

Elementaraffinität

Die blaue Materia Elementaraffinität verleiht einen Effekt, der sich auf die Eigenschaft der verbundenen Materia bezieht. Koppelt die Materia im Ausrüstungsmenü an die gewünschte Materia. Im Waffen-Slot nimmt die Waffe dieses Element im Angriff an und im Rüstungs-Slot schützt sie vor Element-Schaden.

Fundort: Kampfsimulator Junon-Region Kapitel 4 und Gongaga-Region Kapitel 9

Materialismus

Die blaue Materia Materialismus erhöht die Stufe einer verbundenen Materia um 1. Auf einem Max-Level hat diese Materia keine Auswirkung auf die verbundene Substanz.

Fundort: Gold Saucer für 2.500 GP im Battle Square, Cait Siths Startausrüstung, Moogle-Shop auf Rang 5 (6x Moogle-Medaillen) , Kampfsimulator Kapitel 10, Im Chocobo-Anwesen in der Nibel-Region

Amplifikation

Die blaue Materia Amplifikation feuert einen Zauber auf mehrere Feinde, nachdem sie mit jener Materia verbunden wurde, die ihr wünscht. Es können im Grunde alle Materia verbunden werden. Je stärker Amplifikation ist, desto niedriger ist die DMG-Reduktion.

Fundort: Cait Siths Startausrüstung, Nebenmission: Opfer der Umstände in Kapitel 12 (Cosmo Canyon), Kampfsimulator (nach Abschluss der Hauptstory)

Widerstand

Die blaue Materia Widerstand löst einen bestimmten Widerstand aus, je nachdem mit welcher Materia sie verbunden wurde. Der Widerstand bezieht sich auf den jeweiligen Statuseffekt.

Shop: 3.000 Gil (ab Kapitel 10)

Kombinationen: Toxin, Gestein, Toxin & Gestein, Versiegelung, Zeit, Zerstörung, Gestärkte Attacke, Geschwächte Attacke, Gestärkte Abwehr, Geschwächte Abwehr

Fundort: Shop, Gonga-Region nach Erhalt des Jungle-Chocobos, A-Rang auf dem Piano „Barret’s Theme“

Magische Verkettung

Die blaue Materia Magische Verkettung löst einen Nachahmereffekt aus. Wenn du einen Zauber einsetzt, dann setzt ein zweiter Charakter mit der ausgerüsteten Materia den gleichen Zauber auf das gleiche Ziel ein. Dafür brauchen beide Charaktere die gleiche, grüne Materia.

Das Besondere ist, dass der Nachahmereffekt vollkommen kostenlos für den zweiten Charakter ist. Es verbraucht keine MP oder ATB.

Fundort: Chadley für 80 Datenpunkte in der Cosmo-Region (ab Kapitel 10)

TP-Absorption

Die blaue Materia TP-Absorption entzieht dem Feind Lebenspunkte bei einem Angriff. Dafür muss die Substanz zuvor mit einer grünen Materia verbunden sein. Die TP-Absorption funktioniert nur bei diesem Zauber (und dem Element).

Es gilt jedoch, dass sich dieser Effekt aufs gesamte Element bezieht. Wenn ihr die Mat. mit einer Feuer-Materia ausgestattet habt, erhaltet ihr auch TP aus anderen Feuerquellen zurück, falls ihr noch andere Feuer-Attacken habt.

Fundort: Chadley für 15 Datenpunkte in der Corel-Region (ab Kapitel 7), Chadley für 30 Datenpunkte in der Corel-Region (ab Kapitel 7)

MP-Absorption

Die blaue Materia MP-Absorption entzieht dem Feind MP bei einem Angriff. Dafür muss die Substanz zuvor mit einer grünen Angriffs-Materia verbunden sein. Die MP-Absorption funktioniert nur bei diesem Zauber (und dem Element).

Es gilt auch hier, dass sich dieser Effekt aufs gesamte Element bezieht. Wenn ihr MP-Absorption mit einer Eis-Materia ausgestattet habt, erhaltet ihr auch TP aus anderen Eisquellen zurück, falls ihr noch weitere Eis-Attacken habt.

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in der Nibel-Region (ab Kapitel 11), Chadley für 70 Datenpunkte in der Nibel-Region (ab Kapitel 11)

Auto-Magie

Die blaue Materia Auto-Magie verleiht einem Charakter, der nicht aktiv gesteuert wird, die Möglichkeit, den verbundenen Zauber einzusetzen, wenn die ATB-Leiste gefüllt ist. Dafür muss zuvor eine grüne Angriffs-Materia verbunden werden, egal in welchem Koppel-Slot.

Diese Materia funktioniert nur mit grüner Materia.

Passiver Buff: +6 Magische Attacke, +3 Magie (ab Stufe 2)

Fundort: Chadley für 10 Datenpunkte in der Grasland-Region (7x möglich)

MP-Einsparung

Die blaue Materia MP-Einsparung wird mit einer grünen Materia verbunden. Wenn ihr die Zauber aus der grünen Materia wirkt, spart ihr MP ein. Je höher die Stufe, desto größer ist die MP-Einparung der gewirkten Magie.

Diese Materia funktioniert nur mit grüner Materia.

Fundort: Chadley für 30 Datenpunkte in der Junon-Region (ab Kapitel 4)

Magieverstärkung

Die blaue Materia Magieverstärkung verstärkt die magische Kraft von grüner Materia. Die Zauber werden stärker. Die Attacke und die Effektdauer werden damit erhöht, es hat also einen doppelten Effekt. Bei Regena verlängert ihr zum Beispiel die Heilungsdauer.

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in der Gongaga-Region (ab Kapitel 9), Chadley für 40 Datenpunkte in der Gongaga-Region (ab Kapitel 9) nach der ersten Entwicklung

Schnellzauber

Die blaue Materia Schnellzauber verringert die Vorbereitungszeit von Zaubern. Die Zauber werden schneller ausgesprochen. Auf Stufe 5 erhöht sich die Zauberzeit um 100%.

Fundort: Chadley für 5 Datenpunkte in Mittlerer Ozean (ab Kapitel 13) nach Gilgamesh-Kampf

Alle lilanen Materia in der Liste

TP-Boost

Die lila Materia TP-Boost verleiht zusätzliche Lebenspunkte, die mit den einzelnen Stufen der Substanz weiter ansteigt. Die Maximalgrenze liegt bei 30% (auch bei mehreren Substanzen)

Preis: 2.000 Gil

Fundort: Shop, Kampfsimulator Anfänger-Training & Gongaga-Region Kapitel 12, Yuffies Startausrüstung, A-Rang auf dem Piano „On Our Way“

MP-Boost

Die lila Materia MP-Boost verleiht zusätzliche Manapunkte, die mit den einzelnen Stufen der Substanz weiter ansteigt. Die Maximalgrenze liegt bei 30% (auch bei mehreren Substanzen)

Preis: 2.000 Gil (ab Kapitel 4)

Fundort: Shop, Kampfsimulator Training mit Red XIII & Cosmo-Region Kapitel 12, A-Rang auf dem Piano „Tifa’s Theme“, Mt. Corel auf dem zweiten Pfad

Kraft

Die lila Materia Kraft verleiht zusätzliche Angriffspunkte, die mit den einzelnen Stufen der Substanz weiter ansteigen. Die Maximalgrenze liegt bei 100% (insgesamt 4x Substanzen ausrüsten pro Charakter)

Fundort: Kampfsimulator Corel-Region Kapitel 9

Magie-Boost

Die lila Materia Magie-Boost verleiht zusätzliche Magiepunkte, die mit den einzelnen Stufen der Substanz weiter ansteigen. Die Maximalgrenze liegt bei 100% (insgesamt 4x Substanzen ausrüsten pro Charakter)

Fundort: Kampfsimulator Cosmo-Region Kapitel 10

Ausdauer

Die lila Materia Ausdauer verleiht zusätzliche Ausdauerpunkte, die sogleich die physische Verteidigung erhöhen. Die Maximalgrenze liegt bei plus 100% (insgesamt 4x Substanzen ausrüsten pro Charakter)

Fundort: Kampfsimulator Grasland-Region Kapitel 1, Kampfsimulator Corel-Region Kapitel 7

Bewusstsein

Die lila Materia Bewusstsein verleiht zusätzliche Willenskraft, die sogleich die magische Verteidigung erhöhen. Die Maximalgrenze liegt bei plus 100% (insgesamt 4x Substanzen ausrüsten pro Charakter)

Fundort: Kampfsimulator Junon-Region Kapitel 4, Kampfsimulator Gongaga-Region Kapitel 9

Glücks-Boost

Die lila Materia Glücks-Boost verleiht zusätzliche Glückspunkte, die sogleich den Glückswert erhöhen. Darunter fallen die Wahrscheinlichkeiten für kritische Treffer. Außerdem ist die Erfolgschance beim Stehlen an diesen Wert gebunden.

Die Maximalgrenze liegt bei plus 100% (insgesamt 2x Substanzen ausrüsten pro Charakter)

Preis: 1.000 Gil (ab Kapitel 4)

Fundort: Shop, Startausrüstung von Cait Sith, Kampfsimulator Training mit Cait Sith (ab Kapitel 9)

Geschwindigkeit

Die lila Materia Geschwindigkeit verleiht zusätzliche Punkte in Geschwindigkeit. Sie wirken sich auf die Aufladung der ATB-Leiste aus. Je mehr Punkte ihr habt, desto schneller lädt eure ATB-Leiste auf.

Fundort: Kampfsimulator Gongaga-Region (ab Kapitel 9)

Gil-Boost

Die lila Materia Gil-Boost erhöht die Rate der gefundenen Gil nach einem Kampf um 100%. Die Einnahmen werden also verdoppelt, falls ihr gerade auf der Jagd nach Gil seid.

Passiver Buff: +1 Glück

Fundort: Shop im Gold Saucer für 3000 GP

EP-Boost

Die lila Materia EP-Boost erhöht die Rate der erhaltenen XP nach einem Kampf um 100%. Wenn ihr einen Charakter gezielt leveln möchtet, sollt ihr diese Substanz ausrüsten. Diese Materia wirkt nur bei XP, die ihr in Kämpfen erhaltet.

Passiver Buff: +1 Glück

Fundort: Im Tempel des alten Volks nach dem Wasserfall geht es ein paar Stufen hoch, in der ersten Kammer, um die Schwerkraft zu bewegen. Hier gibt es viele Treppen und ganz oben liegt die Materia

Erstschlag

Die lila Materia Erstschlag erhöht die ATB-Aufladung zu Beginn eines Kampfes, damit ihr direkt zu Kampfbeginn Zauber und Fähigkeiten wirken könnt.

Passiver Buff: +1 Glück

Fundort: Kampfsimulator Grasland-Region Kapitel 2 + Kapitel 10

Provozieren

Die lila Materia Provozieren zwingt Feinde, den Charakter anzugreifen. Nützlich, wenn man das Feuer auf einen bestimmten Charakter lenken möchte.

Passiver Buff: +1 Verteidigung, +1 Magische Verteidigung, +1 Vitalität, +1 Willenskraft

Fundort: Kampfsimulator Grasland-Region Kapitel 2

Meister der Gegenstände (2)

Die lila Materia Meister der Gegenstände erhöht die Effektivität von Gegenständen. Auf Stufe 3 wird die Effektivität um 50% erhöht. Eine Heilung heilt dann um 1500 TP und nicht mehr um 1000 TP.

Um Missverständnisse vorzubeugen: Ja, es gibt eine 2. Materia, die auch Meister der Gegenstände auf Deutsch heißt. Die gelbe Materia hat einen anderen Effekt. Auf Englisch kann man sie leichter unterscheiden, da heißt sie Item Master.

Preis: 1.000 Gil (ab Kapitel 4)

Passiver Buff: +1 Magische Verteidigung, +1 Willenskraft

Fundort: Shop, Grasland-Region am Hafen des westlichen Ödland-Tunnels, Shinra-Kampfsimulator in der Shinra-Villa ab Kapitel 12

Effizientes Blocken

Die lila Materia Effizientes Blocken erhöht die Verteidigung und die Angriffe von Feinden machen weniger Schaden. Je höher die Stufe, desto größer der ATB-Boost bei einem Block.

Preis: 1.500 Gil (ab Kapitel 6)

Passiver Buff: +1 Verteidigung, +1 Magische Verteidigung, +1 Vitalität, +1 Willenskraft

Fundort: Shop, Kampfsimulator-Training Synergie, Gold Saucer auf dem Central Park, Tempel des alten Volkes mit Aerith am 3. Altar

Präzise Abwehr+

Die lila Materia Präzise Abwehr+ erhöht die Präzise Abwehr, wenn ihr im richtigen Moment blockt. Kann sogar immobilisierende Attacken kontern auf der höchsten Stufe. Auf niedrigeren Stufen erhöht sich das Zeitfenster für Präzise Abwehr.

Preis: 300 Gil

Fundort: Shop, Startausrüstung von Red XIII, Insel am nordöstlichen Strand in Grasland-Region, Kampfsimulator Training mit Yuffie ab Kapitel 7

ATB-Schock

Die lila Materia ATB-Schock erhöht den ATB-Balken, wenn ein Feind in den Schockzustand übergeht.

Fundort: Chadley für 30 Datenpunkte in Junon-Region (Kapitel 4), Chadley für 60 Datenpunkte in Junon-Region (Kapitel 4) nach erster Herstellung

ATB-Kooperation

Die lila Materia ATB-Kooperation füllt die ATB-Leiste der Teammitglieder, wenn du mit dem gesteuerten Charakter 2x die gleichen ATB-Kommandos hintereinander einsetzt.

Passiver Buff: +1 Magische Verteidigung, +1 Willenskraft

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in Nibel-Region (Kapitel 11)

Wilder Trickser

Die lila Materia Wilder Trickser füllt die ATB-Leiste der Teammitglieder, wenn du mit dem gesteuerten Charakter 3x unterschiedliche ATB-Kommandos hintereinander einsetzt.

Passiver Buff: +1 Magische Verteidigung, +1 Willenskraft

Fundort: Chadley für 30 Datenpunkte in Junon-Region (Kapitel 4)

Auto-Spezialfertigkeit

Die lila Materia Auto-Spezialfertigkeit lässt eure nicht gesteuerten Teammitglieder automatisch ihre Spezialfertigkeiten einsetzen (Dreieck auf der PlayStation).

Fundort: Chadley für 10 Datenpunkte in Grasland-Region, Chadley für 20 Datenpunkte in Grasland-Region nach der 1. Erstellung

Auto-Waffenfertigkeit

Die lila Materia Auto-Waffenfertigkeit lässt eure nicht gesteuerten Teammitglieder automatisch ihre Waffenfertigkeiten einsetzen, die an ihre Waffen gebunden sind. Bedenkt, dass ihr die Waffenfertigkeiten anderer Waffen erlernen könnt, um sie dauerhaft einsetzen zu können.

Fundort: Chadley für 15 Datenpunkte in Corel-Region, Chadley für 30 Datenpunkte in Corel-Region nach der 1. Erstellung (6x möglich)

Synchro-Link

Die lila Materia Synchro-Link lässt eure Synchro-Punkte um 1 ansteigen, wenn eines der anderen (nicht mit Synchro-Link ausgerüsteten) Partiemitglieder 1x ATB verbraucht. So könnt ihr gezielt Synchropunkte farmen, wenn ihr spezielle Synchro-Fertigkeiten einsetzen möchtet.

Fundort: Chadley für 40 Datenpunkte in Gongaga-Region Kapitel 9

Limitspende

Die lila Materia Limitspende verhindert, dass der ausgerüstete Charakter Limitpunkte bekommt. Sie werden dann auf die anderen beiden Charaktere übertragen und helfen, dass die anderen Charaktere ihr Limit schneller einsetzen können.

Fundort: Chadley für 5 Datenpunkte in Mittlerer Ozean Kapitel 13

TP <-> MP

Die lila Materia TP <-> MP tauscht euren TP-Wert mit eurem MP-Wert aus. So erhaltet ihr mit einem Schlag über Tausende MP, doch die TP-Werte sinken dramatisch.

Fundort: Vor dem Mako-Reaktor auf Mt. Nibel in der Nibel-Region

Stärke <-> Magie

Die lila Materia Stärke <-> Magie tauscht euren Stärke-Wert mit eurem Magie-Wert aus. Das ist zum Beispiel für Zauberer ganz interessant, da der Magiewert hier sehr stark ansteigt und die magischen Fähigkeiten viel mehr Schaden anrichten.

Fundort: Shinra-Anwesen im Abschnitt mit Cait Sith – 4. Ebene beim Ventilationskontrollraum

Vitalität <-> Willenskraft

Die lila Materia Vitalität <-> Willenskraft tauscht euren Vitalität-Wert mit eurem Willenskraft-Wert aus. So erhaltet ihr wahlweise mehr physische oder magische Abwehr, was in bestimmten Kämpfen von Vorteil sein kann, da einige Gegner nur physische oder nur magische Angriffe haben.

Fundort: Kampfsimulator Nibel-Region ab Kapitel 11

Alle roten Materia in der Liste

Chocobo & Mogry

Was kann Chocobo & Mogry? Ein Mogry reitet auf einem Chocobo. Der Chocobo teilt Luft-Schaden aus, während der Mogry Nicht-magischen Schaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Stampede.

Passive Buffs: +1 MP, +4 Magische Attacke, +2 Magie, +2 Glück

Fundort: Startausrüstung von Cloud (Kalm, Kapitel 1)

Ifrit

Was kann Ifrit? Ifrit ist ein Feuergott, der Feuerschaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Feuer der Hölle.

Passive Buffs: +1 MP, +2 Verteidigung, +2 Stärke, +2 Vitalität

Fundort: Startausrüstung von Red XIII (Grasland in Kapitel 2)

Shiva

Was kann Shiva? Shiva ist ein Eisgöttin, die Eisschaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Diamantenstaub.

Passive Buffs: +2 MP, +2 Magische Attacke, +2 Magie

Fundort: Startausrüstung von Aerith (Kalm, Kapitel 1)

Ramuh

Was kann Ramuh? Ramuh ist eine Donnergott, der Blitzschaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Ionenschlag und richtet verheerenden blitzelementaren Schaden an.

Passive Buffs: +40 TP, +1 MP, +4 Attacke, +4 Magische Attacke, +2 Stärke +2 Magie

Fundort: Nur mit Speicherstand aus Final Fantasy 7 Remake Intergrade erhältlich, indem ihr Ramuh mit Yuffie freigeschaltet habt. Der Speicherstand muss sich auf der PS5 befinden. Im Startmenü unter Bonusgegenstände einlösen!

Leviathan

Was kann Leviathan? Leviathan ist eine riesige Seeschlange, die elementneutralen Schaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Wogensturm.

Passive Buffs: +2 MP, +4 Magische Attacke, +2 Magische Abwehr, +2 Magie, +2 Willenskraft

Fundort: Nur mit Speicherstand aus Final Fantasy 7 Remake Intergrade erhältlich, indem ihr Leviathan mit Yuffie freigeschaltet habt. Der Speicherstand muss sich auf der PS5 befinden. Im Startmenü unter Bonusgegenstände einlösen!

Titan

Was kann Titan? Titan ist ein Erdgott, der elementneutralen Schaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Gaias Zorn, es ist ein elementneutraler magischer Angriff.

Passive Buffs: +86 TP, +1 MP, +4 Abwehr, +5 Vitalität

Fundort: „Beschwörer-Entität: Titan“ an Chadleys Kampfsimulator in der Grasland-Region abschließen!

Phönix

Was kann Phönix? Titan ist ein Feuergott, der Feuerschaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Lebensflamme, die alle Feuerschaden austeilt und alle gefallenen Kameraden wieder zum Leben erweckt.

Passive Buffs: +2 MP, +8 Magische Attacke, +4 Magie

Fundort: „Beschwörer-Entität: Phönix“ an Chadleys Kampfsimulator in der Junon-Region abschließen!

Alexander

Was kann Alexander? Alexander ist ein Robotergott, der nicht-magischen Schaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Jüngstes Gericht, das ebenfalls nicht-magischen Schaden austeilt.

Passive Buffs: +129 TP, +1 MP, +2 Verteidigung, +2 Magische Verteidigung, +2 Vitalität, +2 Willenskraft

Fundort: „Beschwörer-Entität: Alexander“ an Chadleys Kampfsimulator in der Corel-Region abschließen. Ab Kapitel 7 möglich, aber ab Kapitel 9 könnt ihr alle Berichte in der Wüste sammeln!

Kujata

Was kann Kujata? Kujata ist ein Gott der Elemente, der Feuer-, Eis- und Blitz-Schaden austeilt. Die ultimative Attacke lautet Tri-Disaster, die dreifachen Schaden austeilt.

Passive Buffs: +216 TP, +1 MP, +4 Angriff, +2 Stärke

Fundort: „Beschwörer-Entität: Kujata“ an Chadleys Kampfsimulator in der Gongaga-Region abschließen. Ab Kapitel 9 möglich.

Neo-Bahamut

Was kann Neo-Bahamut? Neo-Bahamut ist ein Gott der Gerechtigkeit, der 2x ATB-Balken zum Beschwören braucht. Er teilt nicht-elementaren magischen Schaden aus. Seine ultimative Attacke lautet Gigaflare.

Passive Buffs: +2 MP, +4 Angriff, +4 Magische Attacke, +2 Stärke, +2 Magie

Fundort: „Beschwörer-Entität: Neo-Bahamut“ an Chadleys Kampfsimulator in der Cosmo-Region abschließen. Ihr müsst den schwebenden Chocobo freigeschaltet haben.

Odin

Was kann Odin? Odin ist ein Gott des Nordens. Er teilt nicht-elementaren Schaden austeilt. Seine ultimative Attacke lautet Zantetsuken.

Passive Buffs: +2 MP, +8 Angriff, +4 Stärke

Fundort: „Beschwörer-Entität: Neo-Bahamut“ an Chadleys Kampfsimulator in der Nibel-Region abschließen. Bedenkt, dass ihr ihn unentwegt mit starken Attacken angreifen müsst, sonst beendet er den Kampf mit einem Schlag.

Mogry-Trio

Was kann Mogry-Trio? Mogry-Trio ist eine Dreieinigkeit aus Mogrys.

Fundort: Kaufe die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy 7 Rebirth und löse die Bonusgegenstände ein. Wenn du die physische Version hast, muss es auch die Deluxe Edition sein, die du dann im PS Store upgraden kannst.

Gilgamesh

Was kann Gilgamesh? Gilgamesh ist die geheime Beschwörung im Spiel. Er ist ein dimensionsreisender Schwertmeister, ein Genji. Gilgamesh erfordert 2x ATB-Balken zur Beschwörung. Seine ultimative Fähigkeit „Finale Fantasie“ ist ein elementneutraler physischer Angriff.

Passive Buffs: +88 TP, +3 MP, +4 Angriff, +4 Magischer Angriff, +2 Stärke, +2 Magie

Fundort: Gilgamesh erhaltet ihr, wenn ihr die Protosubstanzen in allen Regionen gefunden habt. Dann müsst ihr mehrere Prüfungen auf der Gilgamesh-Insel meistern, bevor ihr euch ihm im finalen Kampf stellen könnt.

