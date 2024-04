Waffen-Liste: Clouds Waffen mit Fundort in Final Fantasy 7 Rebirth

In Final Fantasy 7 Rebirth gibt es ein großes Arsenal, das ihr für jeden Charakter finden oder freischalten könnt. In diesem Guide erfahrt ihr alles über Clouds Waffen. Was können die Säbel und wo genau finden wir sie?

Welche Waffe führt Cloud? Cloud verwendet ausschließlich Großschwerter in unterschiedlichen Farben und Formen, die jeweils eine eigene Waffenfertigkeit besitzen.

Bedenkt, dass ihr die jeweilige Fertigkeit via Geschicklichkeitsboni erlernen könnt, indem ihr die spezifische Aufgabe einer Waffe absolviert. Und das sollet ihr unbedingt tun, damit ihr am Ende den Zugriff auf alle Waffenfertigkeiten zur gleichen Zeit bekommt. Ganz wichtig!

Clouds Waffen: Panzerschwert

Beschreibung: „Ein imposantes Großschwert, das die Bande seiner Besitzer symoblisiert.“

Fähigkeit: Impulshieb – Mit dem Impulshieb hechtet Cloud in gerader Linie nach vorn und trifft das Ziel mehrfach. Dieser Angriff hat ein hohes Schockpotenzial.

Wie kann ich die Waffe meistern? Um das Panzerschwert zu meistern, müsst ihr mit der Fähigkeit Impulshieb einen Feind in den Schockzustand versetzen.

Fundort von Panzerschwert: Das ikonische Panzerschwert befindet sich zum Start des Spiels in Clouds Besitz. Es gehört also zur Startausrüstung eurer Gruppe.

Das Panzerschwert. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Prachtklinge

Beschreibung: „Ein ungewöhnlich geformtes Schwert aus Republikzeiten.“

Fähigkeit: Flammenblitz – Mit Flammenblitz schleudert ihr Cloud in die Luft, wo er abwechselnd Feuer- und Blitz-Angriffe durchführt. Flammenblitz kann auch in der Luft aktiviert werden.

Wie kann ich die Waffe meistern? Um einen Geschicklichkeitsbonus zu erhalten, müsst ihr Gegner mit dieser Attacke treffen, die entweder eine Schwäche gegen Blitz oder eine Schwäche gegen Feuer haben.

Fundort von Prachtklinge: Das Schwert Prachtklinge befindet sich in einer lila Truhe, die ihr am Verlassenen Hafen in der Grasland-Region findet, nachdem ihr den gleichnamigen Ort in Kapitel 2 erreicht habt.

Die Prachtklinge. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Runenschwert

Beschreibung: „Ein geheimnisvolles Schwert, dessen Klinge mit antiken Schriftzeichen versehen ist.“

Fähigkeit: Störung – Mit Störung könnt ihr nach einem Angriff die Kampfhaltung wechseln. Wenn der Angriff trifft, gewährt das etwas ATB-Energie.

Wie kann ich die Waffe meistern? Um einen Geschicklichkeitsbonus zu erhalten, müsst ihr direkt nach dem Haltungswechsel einen Angriff vollführen oder die Waffenfertigkeit Schwertwirbel aktivieren.

Fundort von Runenschwert: Das Runenschwert liegt in einer lila Truhe, die neben einem Automaten in der Steuerbord-Verbindungspassage in Junon liegt. Ihr findet die Kiste erst, wenn ihr Junon in der Junon-Region betretet.

Das Runenschwert. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Kraftfresser

Beschreibung: „Dieses Großschwert ist mit einem Mineral versetzt, von dem ein geheimnisvolles Leuchten ausgeht.“

Fähigkeit: Entfesselte Offensive – Mit Entfesselte Offensive verstärkt ihr die Offensivhaltung und wenn ihr die Taste gedrückt haltet, wird eine sehr starke ausgeführt, die den Tobsucht-Effekt verstärkt.

Wie kann ich die Waffe meistern? Um hier einen Geschicklichkeitsbonus zu erhalten, müsst ihr einen Feind in der Wahren Offensivhaltung komplett ausschalten.

Fundort von Kraftfresser: Das Schwert Kraftfresser wartet in einer lila Truhe im Anwesen von Gus in Under Saucer. Ihr könnt die Truhe erst öffnen, wenn ihr euer Chocobo in Kapitel 8 fürs Rennen vorbereitet. Folgt Garth während eures Gesprächs nach unten in den Keller und auf dem Weg zum Ziel seht ihr die Truhe.

Der Kraftfresser. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Kristallschwert

Beschreibung: „Ein Schwert, das aus einem riesigen Kristall gehauen wurde.“

Fähigkeit: Ende mit Schrecken – Ende mit Schrecken löst einen verheerenden Schlag aus, der einen Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand erhält. Verbraucht 2x ATB-Einheiten.

Wie kann ich die Waffe meistern? Diesen Geschicklichkeitsbonus erhaltet ihr ganz einfach, indem ihr die Fähigkeit auf einen geschockten Gegner feuert. Ihr solltet diese Fähigkeit unbedingt meistern, da sie zu Clouds stärksten Angriffen zählt.

Fundort von Kristallschwert: Das Schwert versteckt sich in der Gongaga-Region. Im Laufe von Kapitel 9 stattet ihr dem Gongaga-Reaktor einen Besuch ab. Sie liegt in einem kleinen Raum mit Wasser, der sich im Reaktor auf Ebene B2 befindet.

Das Kristallschwert. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Vulkanklinge

Beschreibung: „Ein Großschwert, dessen Klinge aus der Lava eines Vulkans geschmiedet wurde.“

Fähigkeit: Klingenstrahl – Mit Klingenstrahl verschießt ihr einen Sichelangriff, der sich in drei Richtungen vor euch aufspaltet. Die elementneutrale magische Energie trifft alle Feinde in Laufrichtung (gut gegen Gruppen).

Wie kann ich die Waffe meistern? Ihr müsst eure Gegner mit dieser Attacke vollständig ausschalten. Setzt sie also dann ein, wenn die Gegner über wenig Lebenspunkte verfügen. Dann habt ihr diese Waffenfertigkeit sehr schnell gemeistert.

Fundort von Vulkanklinge: Die wundervolle Vulkanklinge findet ihr ebenfalls in einer Truhe, die auf einer metallenen Plattform auf dem oberen Level von Mt. Nibel liegt. Ihr könnt die Waffe erst ab Kapitel 11 freispielen und zwar während des Aufbruchs zum Reaktor.

Die Vulkanklinge. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Clouds Waffen: Wellenbrecher

Beschreibung: „Ein Schwert, in dessen Klinge Mako eingearbeitet wurde. Dadurch verstärkt es die Fähigkeiten seines Trägers um ein Vielfaches.“

Fähigkeit: Konterstellung – Mit Konterstellung geht ihr in eine Konterstellung über und wenn euch Angriffe treffen, kontert ihr sie mit einer mächtigen Fähigkeit. Diese Fertigkeit hat den zusätzlichen Bonus, dass sie die Präzise Abwehr verstärkt, wenn ihr im richtigen Moment blockt.

Wie kann ich die Waffe meistern? Wenn ihr die Konterstellung eingenommen habt und von einem Angriff getroffen wurdet, müsst ihr sofort einen Konter ausführen.

Fundort von Wellenbrecher: Das Schwert findet ihr in einer Truhe, die auf einer steinernen Plattform zu finden ist, die ihr im Tempel des Alten Volkes findet (im ersten Abschnitt mit Cloud). Ihr könnt diese Waffe erst ab Kapitel 13 freischalten, wenn ihr den Tempel des Alten Volkes betreten habt.

Der Wellenbrecher. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

