Disney+ bestätigt mit einem ersten Trailer zu Marvels WandaVision völlig überraschend einen baldigen Start der neuen Marvel-Serie noch in diesem Jahr. Damit schickt der Streaminganbieter die neue Serie aus dem Marvel Cinematic Universe früher als geplant an den Start, zuletzt war von Anfang 2021 die Rede – nun wird Dezember 2020 anvisiert. Ein genauer Release-Termin wird aber noch bekannt gegeben.

Der Trailer zeigt die beiden beliebten Avengers-Helden ganz im Stil einer klassischen Sitcom aus den 1950er-Jahren. Dabei spielt Elizabeth Olsen als Scarlet Witch aka Wanda Maximoff und Paul Bettany als Vision eine scheinbar heile Welt, doch die weiteren Szenen im Trailer machen deutlich, dass die Superheldin offensichtlich ihre Fähigkeiten dazu einsetzt, die Realität zu manipulieren.

WandaVision werden Eltern von Zwillingen

Die Serie „WandaVision“ handelt von der Romanze zwischen den bekannten Marvel-Helden Scarlett Witch alias Wanda und ihrem Partner Vision. Über die Handlung wird bislang noch nicht viel verraten, doch die gezeigten Szenen aus den Trailern versprechen eine Reise durch Raum und Zeit – ob Realität oder Illusion. In einem früheren Ausschnitt der Serie, der im Rahmen eines Marvel-Trailers zum Super Bowl 2020 im Frühjahr veröffentlicht wurde, wurden die beiden als Eltern von Zwillingen gezeigt, was einige Fragen und Spekulationen aufwarf.

Inzwischen ist auch ein Wiedersehen mit Kat Dennings („2 Broke Girls“) als Darcy Lewis und Randall Park als früherer S.H.I.E.L.D.-Agent Jimmy Woo aus den „Avengers“-Filmen bestätigt. In weiteren noch geheimen Rollen sind die Neuzugänge Teyonah Parris („Mad Men“), Kathryn Hahn („Parks and Recreation“) und Evan Peters („Pose“) zu sehen.

Black Widow im November: Disney schiebt gesamten MCU-Plan nach hinten

MCU geht im Kino und auf Disney+ weiter

Das Marvel Cinematic Universe wird in den nächsten Jahren mit einem Schwung neuer Filme und Serien im Kino und TV fortgesetzt, der sogenannten Phase 4. Der nächste Film Black Widow mit Scarlett Johansson bildet im November diesen Jahres den Auftakt zu Phase 4, gefolgt von der TV-Serie „WandaVision“ voraussichtlich im Dezember 2020 auf Disney Plus.

Weitere Serien wie The Falcon and The Winter Soldier mit Anthony Mackie und Sebastian Stan, Loki mit Tom Hiddleston sowie „Hawkeye“ , „Ms. Marvel“, „Moon Knight“ und „She-Hulk“ sind bereits in Arbeit und werden in den Jahren 2021 und 2022 auf dem Streamingdienst folgen – neben den vielen angekündigten Kinofilmen.