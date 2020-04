Trotz der erhöhten Produktionskosten von rund 356 Mio. Dollar plus die Fixkosten für das Gehalt der Besetzung und Crew von 175 Mio. Dollar sowie 155 Mio. Dollar für Kinoverleih und Marketing, bleibt für Marvel schließlich ein Profit von satten 890 Mio. Dollar übrig. Damit ist Endgame nicht nur der kommerziell erfolgreichste Kinofilm, sondern gleichzeitig auch der profitabelste in der Filmgeschichte – denn so viel hat noch kein anderer Kinofilm einspielen können.

Der enorme Erfolg spiegelte sich an den Kinokassen wieder und katapultierte den MCU-Film von Disney an die Spitze der erfolgreichsten Filme aller Zeiten . Mit Kinoeinnahmen von insgesamt über 2,79 Milliarden US-Dollar weltweit erweist sich der MCU-Film von den Regie-Brüdern Anthony und Joe Russo auch als die profitabelste Produktion des Studios.

