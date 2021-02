Letzten Freitag lief bereits die vierte Episode von Marvel’s WandaVision und in dieser Folge durften wir die bisherigen Ereignisse aus einer neuen Perspektive erleben. Dabei wurde einmal mehr ersichtlich, dass etwas in der heilen Sitcom-Welt nicht stimmen kann. Was genau, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch ansehen.

Wie bereits bei unseren letzten Artikeln zu dieser Episode werden wir natürlich auch hier nicht um massive SPOILER herumkommen. Darum solltet ihr diesen Text ab hier im Idealfall wirklich nur dann weiterlesen, wenn ihr die Folge bereits gesehen habt.

WandaVision: Wer hat in der MCU-Serie wirklich die Kontrolle?

In der neuen „WandaVision“-Episode kehren mit Darcy und Agent Woo zwei alte Bekannte ins MCU zurück. Aus ihrer Perspektive sehen wir nochmal die bisherigen Geschehnisse der Disney+-Serie und erhalten so endlich ein paar Antworten auf einige Fragen.

Allerdings machen sie dabei auch eine seltsame Entdeckung: Das Signal, das sie aus der Sitcom-Welt empfangen, scheint irgendwie zensiert zu werden. Doch wer wäre mächtig genug, um das zu bewerkstelligen? Wir hätten drei Theorien.

Möglichkeit Nr. 1: Wanda

Zunächst hätten wir da natürlich Wanda selbst. Sie gehört zu den mächtigsten Charakteren, die wir bisher im Marvel Cinematic Universe gesehen haben. Selbiges gilt für ihr Comic-Original, das auch einmal eine ganz neue Realität erschaffen hat, nur in einem viel größeren Maßstab als es ihr Gegenstück in „WandaVision“ tat.

Hat Wanda wirklich die Kontrolle in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Wanda wäre also zweifelsohne mächtig genug, um das Signal, welches Darcy in der echten Welt empfängt, zu verändern. Allerdings wirkte es bisher immer mal wieder so, als habe sie, obwohl sie dies gegenüber Vision mehrfach beteuerte, nicht die vollständige Kontrolle. Außerdem ist, obwohl sie die Ereignisse in der Sitcom-Welt beeinflusst, nicht wirklich ersichtlich, wieso sie das Signal für Außenstehende verändern sollte.

Möglichkeit Nr. 2: Agnes

Die zweite Option wäre Wandas Freundin und Nachbarin Agnes, die bisher eher eine kleine Nebenrolle spielte. Wie wir in der vierten Episode von „WandaVision“ erfahren, sticht sie jedoch aus der Masse an Figuren hervor, denn zu ihr konnte S.W.O.R.D. als einzige Bewohnerin des Ortes kein Gegenstück aus der echten Welt finden. Zudem halten sich bereits seit längerer Zeit Gerüchte, sie sei in Wahrheit kein normaler Mensch.

Ist Agnes wirklich so harmlos, wie sie in „WandaVision“ tut? (© Marvel Studios)

Diese Meldungen besagen, Agnes sei in Wirklichkeit Agatha Harkness. In den Comics ist sie eine überaus mächtige Hexe und fungierte sogar als Lehrerin für Wanda. Die Serie spielt darüber hinaus bei Agnes immer wieder darauf an, dass sie eine Hexe sein könnte. Ihr Jahrestag ist beispielsweise der 2. Juni (Salem Hexenprozesse) und in der Halloween-Episode ist sie als Hexe verkleidet.

Sollte Agnes tatsächlich Agatha sein, wäre sie dementsprechend ebenfalls mächtig genug, um die Realität zu verändern und vermutlich auch dazu fähig, das Signal zu manipulieren. Sie scheint, ausgehend von den Trailern und ihrem Verhalten in „WandaVision“, auch zu wissen, was wirklich vor sich geht. Wieso sie sowas tun sollte, ist jedoch unklar.

Möglichkeit 3: Mephisto?

Die letzte Möglichkeit, welche uns in den Sinn kam, wäre eine dritte Partei, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Hierbei dachten wir vor allem an den Dämon Mephisto, eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Universum. Er ist einer der Herrscher der Hölle und verfügt in den Comics über schier Gottgleiche Kräfte. Doch wie passt er in „WandaVision“?

Steckt der Dämon Mephisto hinter den Ereignissen in „WandaVision“? (© Marvel Comics)

Wie in der Comic-Vorlage wurden Wanda und Vision auch in der Serie kürzlich Eltern. Im Ursprungsmaterial war es jedoch so, dass Billy und Tommy ein Teil von Mephistos Seele waren, die sich der Dämon zurückholte. Es wäre möglich, dass sich der Bösewicht auch im MCU einen Spaß mit unseren beiden Avengers-Helden erlaubt und sie nur zu seinem eigenen Vergnügen quält.

Damit ihm niemand in die Quere kommt, auch nicht aus der echten Welt außerhalb von Westview, könnte er das Signal, welches Darcy und S.W.O.R.D. empfangen, manipulieren und zensieren. Mephisto würde sich somit durchaus gut in die MCU-Serie einfügen.

Ob wir den mächtigen Dämon allerdings tatsächlich in der Serie sehen werden oder in Wahrheit doch jemand anderes die Kontrolle besitzt, muss die Zeit zeigen. Vielleicht liefert uns die nächste Episode von „Marvel’s WandaVision“, die Freitag um 9 Uhr bei Disney+ läuft, bereits weitere Hinweise.