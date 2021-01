WandaVision: Neue Episode der MCU-Serie liefert endlich Antworten

Gestern lief bereits die vierte Episode der neuen MCU-Serie Marvel’s WandaVision. Nachdem die drei vorherigen Folgen im Sitcom-Stil vor allem viele Fragen aufwarfen, schenken uns die Macher nun erstmals Antworten. Worauf genau, das wollen wir uns nachfolgend mit euch etwas genauer ansehen.

Dabei werden wir nicht um massive SPOILER zur aktuellen Episode herumkommen. Entsprechend solltet ihr diesen Artikel ab hier wirklich nur dann weiterlesen, wenn ihr die Folge bereits gesehen habt.

WandaVision: Neue Episode beantwortet endlich erste Fragen

Anders als noch zuletzt, sehen wir diesmal keine neue Sitcom-Episode mit Wanda und ihrem Freund Vision. Stattdessen werfen wir gewissermaßen einen Blick hinter die Kulissen und betrachten die bisherigen Ereignisse aus einer neuen Perspektive. Dabei helfen uns mit Darcy („Thor“-Filme) und Agent Woo („Ant-Man“-Filme) zwei alte Bekannte in „WandaVision“.

Doch gehen wir die Ereignisse chronologisch durch. Kurz nach den Geschehnissen im finalen Akt von „Avengers: Endgame“ kehrt Monica Rambeau zurück. Sie schließt sich erneut S.W.O.R.D. an und wird mit einem Auftrag betraut, der sie mit Agent Woo bei Wandas mysteriöser Kleinstadt zusammenbringt. Sie schicken eine Drohne in die Stadt hinein, doch diese kehrt nie zurück und kurz darauf verschwindet auch Monica selbst in der Anomalie.

Darcy und Agent Woo in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Einige Zeit darauf trifft Darcy ein. Sie soll S.W.O.R.D. dabei helfen, das Mysterium um die Kleinstadt aufzuklären. Ihr fällt auf, dass es neben kosmischer Strahlung vor allem Funkwellen in dieser Gegend gibt. Dieses Signal lässt sie von einem alten Fernseher empfangen, auf dem sie die Sitcom-Episoden sieht. Die mysteriöse Person in der ersten Episode der Serie war also jemand von S.W.O.R.D., der Wanda überwacht hat.

Später versuchen Darcy und Agent Woo, ein Signal in die Stadt hineinzuschicken. Wie wir, anders als die beiden selbst, wissen, gelang ihnen dies auch. Die Stimme, die Wanda in der zweiten „WandaVision“-Folge aus einem Radio hört, ist somit die von Agent Woo, der fragt, wer unserer Avengers-Heldin das alles antun würde.

WandaVision: MCU-Serie lüftet weitere Geheimnisse aus Episode 2

Doch es werden noch weitere Geschehnisse aus der zweiten Episode aufgeklärt. Darin findet Wanda beispielsweise einen Spielzeughubschrauber mit einem S.W.O.R.D.-Logo in ihrem Garten. Hierbei handelt es sich um die Drohne, die Agent Woo und Monica Rambeau zuvor haben losfliegen lassen, um die Anomalie zu erforschen. Monica nennt sich in der Sitcom-Welt mittlerweile bekanntlich Geraldine.

S.W.O.R.D.-Agent Franklin in „WandaVision“ (© Marvel Studios)

Da Monica kurz nach der Drohne selbst in das Kraftfeld hineingezogen wurde, schicken ihre S.W.O.R.D.-Kollegen wenig später mit Agent Franklin einen weiteren Mann in einem Schutzanzug unterirdisch los, um sie zu retten. Als er in der Stadt ankommt und aus einem Gully klettert, trägt er einen Imkeranzug, ehe Wanda irgendwas mit ihm anstellt. Was genau, das erfahren wir nicht, denn jemand scheint das Signal zu zensieren.

Obwohl uns in dieser Episode somit erstmals Antworten geliefert werden, wirft die MCU-Serie gleichzeitig auch neue Fragen auf. Es bleibt abzuwarten, wie lange wir diesmal auf Erklärungen warten müssen. Die neuen Episoden von „Marvel’s WandaVision“ laufen immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney+.