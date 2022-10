Achtung, es folgen massive Spoiler: Gestern gipfelte mit She-Hulk: Die Anwältin, der jüngste Ableger des Marvel Cinematic Universe in seinem großen Finale. Darin gab es nicht nur allerlei Durchbrüche der 4. Wand, sondern natürlich auch einige Gastauftritte. Einer von diesen sticht hier besonders heraus.

Überraschender Charakter feiert in She-Hulk seine MCU-Premiere

Seit dem Beginn der MCU-Serie sind bekanntlich einige Dinge passiert: Jennifer Walters musste mit ihren neuen Hulk-Kräften zurecht kommen und diese neue Seite mit ihrem Beruf als Anwältin vereinbaren. Ihr Cousin Bruce Banner konnte ihr auf diesem Weg anfangs zwar helfen, doch nach einiger Zeit verschwand er und flog mit einem Raumschiff hinaus in die Weiten des Weltalls.

Nun springen wir direkt in die finale 9. Episode von „She-Hulk“: Darin gelingt es Jen und ihren Freunden endlich, den HulkKing ausfindig zu machen, der es auf die noch unerfahrene Superheldin abgesehen hat. Überraschend taucht auch der Hulk/Bruce wieder auf, um seiner Cousine zu helfen.

Nachdem Jen die 4. Wand gebrochen und so den Ablauf des Finales verändert hat, genießen sie und ihre Familie ein gemütliches Essen. Plötzlich taucht auch hier nochmal Bruce auf und er lässt eine echte Bombe platzen.

Er hat seinen Sohn Skaar mitgebracht, den er seiner Familie nun erstmals offiziell vorstellt! Gespielt wird er von Wil Deusner („Stargirl“).

Wer ist Skaar in den Marvel Comics?

Richtig gelesen: Hulk hat einen Sohn, der im „She-Hulk“-Finale seine MCU-Premiere feiert. Seinen Einstand in Marvel Comics’ Hauptuniversum feierte er 2008 auf den Seiten der World War Hulk-Reihe. Darin wurde enthüllt, dass Hulk während seiner Zeit auf dem Planeten Sakaar, die Welt, auf der Hulk im MCU während Thor: Tag der Entscheidung lebte, mit einem Alien namens Caiera ein Kind zeugte.

Hulk und sein Sohn Skaar in „She-Hulk: Die Anwältin“ © Marvel Studios/Disney

In den Comics wurde Skaar nach dem Untergang seiner Heimatwelt von Monstern aufgezogen, da er seine Eltern nicht kannte. Er wurde später zur Erde geschickt, um dort gegen seinen Vater zu kämpfen. Nachdem er erkannte, dass Bruce/Hulk ein gutes Wesen hat, änderte sich dieser Plan und beide taten sich zusammen. Im MCU scheinen beide keine Probleme miteinander zu haben.

Skaar besitzt ähnliche Kräfte wie der Hulk: Er ist übermenschlich stark, schnell und ausdauernd. Darüber hinaus besitzt er einen starken Selbstheilungsfaktor und kann sich so schnell von erheblichen Wunden erholen. Des Weiteren hat er ebenfalls die Kräfte seiner Mutter geerbt, die ihm die Kontrolle über tektonische Energien ermöglichen. Er kann somit Erde und Steine kontrollieren.

Skaar war in der Comic-Vorlage zunächst eher ein Bösewicht © Marvel Comics

In den Comics schloss sich Skaar zudem verschiedenen Gruppierungen an. Hierzu zählten beispielsweise die Dark Avengers, die Thunderbolts, die bald ihren ersten eigenen MCU-Kinofilm bekommen werden, und die Runaways. Letztere sind ein Team aus Junior-Superheld*innen. Was den Charakter im Marvel Cinematic Universe noch erwartet, muss indes die Zeit zeigen.