Marvels She-Hulk: Neuer Trailer stellt neue Superheldin als grüne Anwältin vor

Marvel schickt demnächst eine neue Superheldin an den Start: She-Hulk als Bruce Banners Cousine, die künftig in die großen Fußstapfen ihres legendären Verwandten tritt. Im bürgerlichen Leben ist Jennifer Walters jedoch keine Wissenschaftlerin, sondern eine knallharte Anwältin.

Im neuen Trailer zu Marvels „She-Hulk“ zeigt sie als grüne Anwältin ihr Können vor Gericht – passend mit dem legendären Intro des Serienklassikers „Law & Order“.

Wann kommt die neue Marvel-Serie She-Hulk?

Am 18. August geht die Marvel-Serie mit dem neuen Titel She-Hulk: Die Anwältin (Originaltitel: „She-Hulk: Attorney at Law“) bei Disney+ an den Start.

Erste Story-Details zu She-Hulk

Die neue Serie präsentierte sich bereits mit dem ersten Trailer witzig und spritzig mit einer gehörigen Portion Selbstironie, ganz so wie es bereits in den bisherigen Marvel-Serien die vielen Fans begeistert hat.

Worum geht es in der neuen MCU-Serie? Im Zentrum steht die Anwältin Jennifer Walters, eine Cousine des Wissenschaftler Dr. Bruce Banner. Als die junge Frau nach einem Unfall schwer verwundet wird, spendet ihr Bruce sein Blut und verleiht ihr unfreiwillig übernatürliche Kräfte: Sie wird grün, besitzt übermenschliche Stärke und ist fast unbesiegbar.

Fortan wird sie eher unfreiwillig zur neuen Superheldin She-Hulk, die in die Fußstapfen ihres Cousins tritt. Doch im Gegensatz zu Bruce kann sie ihre Verwandlung zum grünen Monster und den Wutausbrüchen kontrollieren.

In der Serie wie auch in den Comics trifft die junge Heldin auf eine ihrer wichtigsten Widersacherin: Titania. Zudem enthüllte schon der offizielle Trailer einen überraschenden Auftritt von Frog-Man aus den Marvel Comics in der Serie!

Erste Besetzung mit Mark Ruffalos Hulk steht fest

Inzwischen wurden erste Details zur Besetzung von She-Hulk bekannt. Die Liste sieht wie folgt aus:

Tatiana Maslany („Orphan Black“) als Jennifer Walters aka She-Hulk

Mark Ruffalo als Bruce Banner aka Hulk

Jameela Jamil („The Good Place“) als Titania

Renée Elise Goldsberry („Altered Carbon“) als Amelia

Ginger Gonzaga („Ted“) als Jennifers beste Freundin

Tim Roth als Emil Blonsky aka Abomination (aus dem Film „The Incredible Hulk“)

Die Marvel-Serie wird von Jessica Gao („Rick and Morty“) entwickelt. Die Regie führt Kat Coiro.

