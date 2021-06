Mit dem Erfolg der ersten Serien WandaVision, Falcon und die gerade angelaufene Loki-Serie mit Tom Hiddleston aus dem Marvel Cinematic Universe hat Marvel bereits die Arbeit an weiteren MCU-Serie für den Streaminganbieter Disney Plus begonnen. Dazu zählt auch die neue Serie She-Hulk mit Hauptdarstellerin Tatiana Maslany als Titelheldin und Cousine des legendären grünen Monsters Hulk.

Während die Produktion Form annimmt, steht nun auch fest, wer die Gegenspielerin der neuen Heldin wird: Schauspielerin Jameela Jamil („The Good Place“) schlüpft in die Rolle der aus den Comics bekannte Superschurkin Titania.

‘She-Hulk’ Series at Disney Plus Casts Jameela Jamil https://t.co/Btuupm7D8T — Variety (@Variety) June 10, 2021

Wer ist die neue Gegenspielerin Titania?

Die in den Comics unter dem Namen Mary MacPherran bekannte Schurkin Titania wächst als kleines, schüchternes Mädchen auf, die von anderen oft übersehen oder gemobbt wird. Jahre später lernt die verbitterte junge Frau den Oberschurken Doctor Doom kennen, der ihr die Möglichkeit gibt, endlich zurückschlagen zu können. Er verwandelt Mary in die groß gewachsene und superstarke Titania, die in der Heldin She-Hulk eine Rivalin sieht und immer wieder gegen sie antritt.

Superheldin She-Hulk legt sich in den Marvel Comics öfters mit der Schurkin Titania an. © Marvel Comics

She-Hulk: Erste Story-Details zur Serie

Die neue Marvel-Serie handelt von der Anwältin Jennifer Walters, eine Cousine des Wissenschaftler Dr. Bruce Banner. Als die junge Frau nach einem Unfall schwer verwundet wird, spendet ihr Bruce sein Blut und verleiht ihr unfreiwillig übernatürliche Kräfte: Sie wird grün, besitzt übermenschliche Stärke und ist fast unbesiegbar. Fortan wird sie eher unfreiwillig zur neuen Superheldin She-Hulk, die in die Fußstapfen ihres Cousins tritt. Doch im Gegensatz zu Bruce kann sie ihre Verwandlung zum grünen Monster und den Wutausbrüchen kontrollieren.

Wiedersehen mit Hulk-Darsteller Mark Ruffalo

In der Serie wird es sehr zur Freude der Fans ein Wiedersehen mit Mark Ruffalo als Publikumliebling Hulk geben. Zur weiteren Besetzung gehören bislang:

Tatiana Maslany („Orphan Black“) als Jennifer Walters aka She-Hulk

(„Orphan Black“) als Renée Elise Goldsberry („Altered Carbon“) als Amelia

(„Altered Carbon“) als Ginger Gonzaga („Ted“) als Jennifers beste Freundin

(„Ted“) als Jennifers beste Freundin Tim Roth als Emil Blonsky aka Abomination (aus dem Film „The Incredible Hulk“)

als (aus dem Film „The Incredible Hulk“) Mark Ruffalo als Bruce Banner aka Hulk

Die Marvel-Serie umfasst zehn Epsioden und wird von Jessica Gao (Rick and Morty) entwickelt. Die Regie führt Kat Coiro. Wann „She-Hulk“ bei Disney Plus Premiere feiern wird, ist bislang noch nicht bekannt. Geplant wird mit einem Release im Laufe des Jahres 2022.