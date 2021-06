Passend zum Start der neuen Marvel-Serie Loki führt Disney Plus das 30-Tage-Testabo für den Streamingdienst wieder ein. Inhaber des Xbox Game Pass Ultimate können ab sofort für einen Monat kostenlos Disney Plus testen – mit dem vollen Umfang des kompletten Programmangebot einschließlich sämtlichen Marvel-Filme und Serien sowie den „Star Wars“-Filme und der Serie „The Mandalorian“.

Doch Achtung: Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet mit dem 30. September 2021.

Kann man die Loki-Serie komplett gratis sehen? Wer nun drauf gehofft hat, die neue Marvel-Serie „Loki“ ab sofort komplett kostenlos sehen zu können, wird enttäuscht sein. Disney zeigt nämlich in der Regel nur ein neue Folge pro Woche, die Finale Episode von „Loki“ ist für den 14. Juli angekündigt. Ähnlich sieht es bei Star Wars: The Bad Batch aus, deren letzte Folge am 30. Juli gezeigt wird. Um auch das Finale der neuen Serien gratis sehen zu können, muss man also etwas später als zur Premiere einsteigen.

Was kostet ein Abo bei Disney Plus? Derzeit kostet ein Monatsabo von Disney+ in Deutschland 8,99 Euro, ein Jahresabo schlägt mit 89,90 Euro zu Buche.

Wird Disney Plus bald teurer?

Der neue Streamingdienst Disney Plus zählt seit dem Launch Ende 2019 inzwischen über 100 Millionen zahlenden Kunden. Die vielbeachteten neuen Produktionen von Marvel und Star Wars sorgen seit geraumer Zeit für einen massiven Zustrom an Neukunden, sehr zur Freunde des Disney-Chefs Bob Chapek.

Der zeigte sich kürzlich gegenüber den Werbekunden und Aktionären bei der Präsentation der jüngsten Quartalzahlen begeistert von dem Erfolg der Eigenproduktionen. Doch die qualitativ hochwertigen Produktionen haben auch ihren Preis und so überlegt Chapek offen über eine weitere Preiserhöhung – noch ist das aber nicht bestätigt.

