In der 5. Episode der neuen Animationsserie Star Wars: The Bad Batch sind Hunter & Co. auf der Suche nach Informationen. Dabei treffen sie auf eine einstige Jedi-Informantin, die ihnen einen Auftrag vermittelt. Sollten sie diesen erfolgreich abschließen können, erhalten sie im Gegenzug nützliche Details. Allerdings gestaltet sich die Mission schwieriger als zunächst angenommen, wobei auch ein Rancor eine wichtige Rolle spielt.

Star Wars: The Bad Batch – Rancor gehört einem alten Bekannten

Dabei beginnt eigentlich alles relativ normal, schließlich sieht es mehr oder weniger nach einem Routineeinsatz aus. Die Informantin Cid heuert Kloneinheit 99 als Söldner an und unterbreitet ihnen ein Angebot: Sie sollen ein Kind namens Muchi retten und wohlbehalten bei ihr abliefern. Sollte ihnen das gelingen, erhalten sie als Belohnung dafür Infos über die Kopfgeldjägerin, die es auf Omega abgesehen hat.

Es gelingt ihnen, schnell den Aufenthaltsort ihrer Zielperson ausfindig zu machen. Sie sehen ein junges Mädchen, das gemeinsam mit ihrem Vater und einem weiteren Mann von Sklavenhändlern festgehalten wird. Gerade als sie sich ihnen nähern wollen, werden die „The Bad Batch“-Helden jedoch vom Haustier des Anführers der Gruppe überrascht und selbst gefangen genommen. Nachdem Omega sie wenig später befreien konnte, machen sie eine überraschende Entdeckung, denn das Mädchen heißt nicht Muchi, es ist ein Baby-Rancor, der gerade die Wachen aufmischt.

Baby-Rancor Muchi „Star Wars: The Bad Batch“ / © Lucasfilm/Disney

Es gelingt ihnen nach einem harten Kampf, die Sklavenhändler zu erledigen und Muchi anschließend bei Cid abzuliefern. Wie sich herausstellt, erhielt diese den Auftrag für die Rettung des kleinen Rancor von niemand Geringerem als dem Crime Lord Jabba den Hutten. Es wäre möglich, dass es sich bei Muchi um jenen Rancor handelt, dem Luke Skywalker in „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ in Jabbas Palast gegenüberstand.

Wie versprochen verrät Cid unseren Protagonisten anschließend, wer es auf Omega abgesehen hat. Hierbei handelt es sich um eine junge Kopfgeldjägerin namens Fennec Shand. Allerdings ist unbekannt, wer die Kriegerin auf das Mädchen angesetzt hat. Antworten darauf dürfte es wohl in den noch kommenden Episoden von „Star Wars: The Bad Batch“ geben, die immer freitags um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus laufen.