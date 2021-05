Nachdem der Oberste Kanzler Palpatine die Order 66 ausgerufen hatte, befindet sich Kloneinheit 99 in der 4. Episode von Star Wars: The Bad Batch noch immer auf der Flucht. Bei ihrem jüngsten Zwischenstopp in besagter Folge kreuzen Hunter & Co. auch den Weg einer gewissen Fennec Shand. Doch wer ist diese geheimnisvolle Frau?

Nach The Bad Batch: Fennec Shand, die Söldnerin

Seinen ersten Auftritt hatte der Charakter in der 5. Episode von „The Mandalorian“, das bekanntlich viele Jahre nach den Geschehnissen der Animationsserie ansetzt. Darin gerät Fennec, gespielt von Ming-Na Wen, mit unserem wortkargen Mandalorianer auf dem Wüstenplaneten Tatooine aneinander. Sie arbeitete lange Jahre als eine Elite-Söldnerin und Kopfgeldjägerin für die gefährlichsten Verbrechersyndikate der Galaxis.

Dies änderte sich jedoch nach dem Untergang des Imperiums, dessen Aufstieg wir in „Star Wars: The Bad Batch“ erleben, und der Gründung der Neuen Republik. Diese setzte ein Kopfgeld von 100.000 Credits auf sie aus. Sie flüchtete letztendlich nach Tatooine, wo sie untertauchen wollte, doch stattdessen machten Mitglieder der Kopfgeldjägergilde Jagd auf sie. Dort hefteten sich Din Djarin und Toro Calican an ihre Fersen, um die Belohnung für sie zu kassieren.

Fennec Shand auf Tatooine / © Lucasfilm/Disney

Tatsächlich konnte das Duo die Söldnerin gefangen nehmen, allerdings brachte Fennec Toro dazu, sich gegen den Mandalorianer zu wenden. Statt sie zu befreien, schoss er ihr jedoch kurz darauf mit einem Blaster in den Bauch und ließ sie zum Sterben in der Wüste zurück. Doch das Schicksal hatte noch Pläne mit ihr und ein Kopfgeldjäger namens Boba Fett fand sie und rettete Fennec das Leben. Wie es mit den beiden weitergeht, die ihr eigenes Spin-off bekommen werden, erfahren wir voraussichtlich Ende 2021 bei Disney Plus.

Vor The Mandalorian: Fennec Shand in The Bad Batch

In „Star Wars: The Bad Batch“ lernen wir nun also eine junge Fennec Shand kennen, die bereits als Kopfgeldjägerin und Söldnerin in der weit, weit entfernten Galaxis aktiv ist. Wie wir in der 4. Episode der Serie sehen, will sie Omega in ihre Gewalt bringen, um diese an ihre Auftraggeber auszuliefern. Nachdem ihr Plan zunächst aufging, konnten Hunter und seine Brüder das Mädchen in letzter Sekunde noch retten und Fennec abschütteln. Auch wenn einige von ihnen am eigenen Leib erfahren mussten, was für eine hervorragende Kämpferin sie ist.

Fennec Shand auf der Jagd nach Omega / © Lucasfilm/Disney

Das Ende der Folge legt indes den Schluss nahe, dass wir die Söldnerin noch öfter in der Serie sehen könnten, denn sie versichert ihrem Auftraggeber, sie werde das Mädchen erneut aufspüren können. Wer Fennec auf Omega angesetzt hat, wird zwar nicht verraten, doch es wäre möglich, dass es sich hierbei um die Kaminoaner handelt, die einen besonderen Klon benötigen, um das Imperium weiterhin vom Wert ihrer Klonsoldaten zu überzeugen.

Es verspricht somit äußerst spannend zu werden, wie es mit Fennec Shand in der nahen Zukunft weitergehen wird und wie das nächste Aufeinandertreffen zwischen ihr und Kloneinheit 99 ausgehen wird. Womöglich erfahren wir dazu bereits in den nächsten Episoden von „Star Wars: The Bad Batch“ etwas mehr, die exklusiv bei Disney Plus laufen.