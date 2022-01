Teasert Boba Fett hier wirklich die epische Rückkehr von Spoiler an?

In Das Buch von Boba Fett: Kapitel 4 erfahren wir viel mehr über den Leidensweg von Boba Fett, wie es schließlich zu seiner Entscheidung kam, der Daimyō von ganz Tatooine werden zu wollen und so einiges über die Meisterattentäterin Fennec Shand.

Doch diese Episode teasert sogleich die Rückkehr einer epischen Figur aus dem Star Wars-Universum an. Aber um wen handelt es sich hierbei und wird das am Ende tatsächlich geschehen? An dieser Stelle folgt die obligatorische Spoilerwarnung.

Eine Legende kehrt zurück! Wahrscheinlich.

Über welchen Teaser sprechen wir hier genau? Im Grunde ganz am Ende von Kapitel 4 sprechen Fennec Shand und Boba Fett über den nahenden Krieg – recht passend zum Episodentitel „Der Sturm zieht auf“ (Chapter 4: The Gathering Storm) – und diese Konversation beinhaltet einen möglichen Megateaser.

Hier fallen einige bestimmte Wortlaute, die die Community jetzt zum Spekulieren einlädt.

Kriegsvorbereitungen: Im Detail handelt die letzte Szene von der Überlegung, was es im Zuge des nahenden Krieges zu bedenken gibt. Boba äußert seine Bedenken, dass solch ein Krieg starke Krieger erfordere.

„Ich habe mehr als genug Credits. Was mir fehlt, sind Kämpfer.“

Woraufhin Fennec sogleich eine passende Antwort parat hat. Sie sagt im Detail:

„Mit Credits kann man Kämpfer kaufen. Und man weiß, wo man sie findet.“

Und nicht nur das. Ein wichtiges Detail kann hier ganz schnell übersehen werden. Oder sollten wir besser sagen, überhört? Denn kurz nach dem Wortlaut von Fennec ertönt eine Abwandlung des Themas von The Mandalorian. Es ist scheinbar ein seichtes Foreshadowing auf das, was in den nächsten Episoden passieren könnte.

Der Teaser läutet auf musikalischer Ebene also die Rückkehr von Din Djarin ein, besser bekannt als Mando oder auch Der Mandalorianer.

Bereits im Vorfeld zur Serie haben viele aus der „Star Wars“-Fangemeinde spekuliert, ob Mando womöglich einen Gastauftritt in der Boba Fett-Serie erhalten würde. Und das scheint nunmehr schon jetzt indirekt bestätigt.

So oder so könnte diese Konversation bedeuten, dass Boba Fett und Fennec Shand wohl an die Kopfgeldjägergilde herantreten, wo sie ihre Kampfkraft gegen Credits aufstocken könnten. Das ist die Gilde, für die auch Mando in seiner Vergangenheit gearbeitet hat. Und was Mando nun nach dem großen Ereignis in The Mandalorian: Staffel 2, ist im Grunde vollkommen unbekannt.

Nachdem Boba Fett ein ums andere Mal zur Stelle war, als Mando seine Hilfe gebraucht hat, wäre dies sicher die ideale Gelegenheit, um sich zu revanchieren? Es liegt im Grunde nahe, dass Mando irgendwann in der Serie zu sehen ist. Immerhin ist „The Book of Boba Fett“ eine Spin-off-Serie zu „The Mandalorian“.

Aber was meint ihr? Wird Mando wirklich in Das Buch von Boba Fett: Kapitel 5 oder gar im Staffelfinale zurückkehren? Oder denkt ihr eher, dass Lucasfilm und Disney hier ihre Spielchen mit der Community treiben?

