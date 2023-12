GTA 6 erscheint nur für PS5 und Xbox Series X

Die Katze ist aus dem Sack. GTA 6 wurde hochoffiziell von Rockstar Games angekündigt und das mit einem lauten Knall.

Die Gaming-Community hält kurz den Atem an, wenn Rockstar Games ein neues Spiel vorstellt. Und so geschah es auch in der heutigen Nacht vom 4. auf den 5. Dezember 2023.

Um circa 1 Uhr deutscher Zeit hat Rockstar Games den ersten Trailer zum neuen GTA 6 geteilt, nachdem bereits erste Leaks im Netz aufgetaucht waren. Sie haben sich dazu entschieden, den Zeitpunkt der Veröffentlichung um einen halben Tag vorzuverlegen, da sie das Lauffeuer nicht mehr aufhalten konnten.

Aber immerhin ist die Veröffentlichung des Trailers ganz offensichtlich ein voller Erfolg: Der erste Trailer hat nach den ersten 8 Stunden schon weit über 40 Millionen Klicks und das Netz ist voller Vorfreude auf das neue GTA.

Schaut euch dieses Schaubild von GTA 6 an: Es zeigt die beiden Protagonisten Lucia und Jason bei einem Überfall. Und auch die Keyart zeigt jene Charaktere, die wir in GTA 6 begleiten.

Links sehen wir Lucia und rechts Jason. © Rockstar Games

GTA 6 kommt nur für Konsolen?

Der Trailer hat es wirklich in sich und zeigt vor allem einen unglaublichen Reichtum an Details, was die Grafik anbelangt. Vor allem solche Dinge wie die Physik der Haare stechen ins Auge, wenn wir uns einmal an GTA Online zurückerinnern. Das ist ein echter Unterschied. Und schaut mal hier! Atemberaubend.

Ja. Das ist wirklich GTA 6. © Rockstar Games

Doch die PC-Community muss stark bleiben: Wie es bei einem Rockstar-Release üblich ist, wird auch GTA 6 zuerst für die PS5 und Xbox Series X veröffentlicht – also für die aktuelle Konsolengeneration. Das haben sie jetzt gegenüber Business Wire bestätigt.

Das kommt jetzt allerdings wenig überraschend, wenn wir einen Blick in die Vergangenheit werfen und uns Rockstars Releaseliste einmal näher ansehen. Gewissermaßen folgen sie hier ihrer eigenen Tradition. GTA 5 erschien 2013 für PS3 und Xbox 360 und erst 2015 für den PC. Ähnliches haben wir bei Red Dead Redemption 2 beobachten können.

Die PC-Version erscheint dann voraussichtlich zwei Jahre später, also in 2027. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt.

Wann erscheint GTA 6 für Konsolen? Rockstar Games hat bestätigt, dass der Launch von GTA 6 für 2025 vorgesehen ist.

Wir müssen also noch über ein volles Jahr warten, bevor es mit dem Zocken losgehen kann. Das Game könnte aber auch erst gegen Ende 2025 veröffentlicht werden, was den Zeitraum dramatisch erhöhen würde. Wir werden sehen!

Schaut euch an dieser Stelle gerne nochmal den Trailer 1 zu GTA 6 an!

