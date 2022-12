Das diesjährige Jump Festa-Event hielt allerlei Ankündigungen bereit: Neben einer neuen Blue Exorcist-Anime-Serie wurde auch ein frischer Trailer zum kommenden Black Clover-Anime-Film veröffentlicht. Dieser liefert einen Blick auf neue Charaktere und enthält eine kurze Kostprobe des Titelsongs.

Black Clover-Anime-Film hat schon einen Weltrekord aufgestellt!

Der Theme Song heißt Here I Stand und wird von der südkoreanischen Band Treasure beigesteuert. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Gruppe ein Lied zum beliebten Fantasy-Abenteuer performt. Ihr Titel Beautiful lief vergangenes Jahr als Ending Song der „Black Clover“-Anime-Serie.

Bei den neuen Charakteren handelt es sich derweil um ziemlich klangvolle Namen aus der Geschichte der Reihe. Miyuki Sawashiro (Cereza in „Bayonetta 3“) wird Princia ihre Stimme leihen, während die Figur des Edward von Houchu Ohtsuka (Zephyr in „One Piece Film Z“) gesprochen wird. Beide haben das Ziel, das Asta und Yuno anstreben, bereits erreicht: Sie sind ehemalige Könige der Magier!

Schon vor seinem Release konnte „Black Clover: Sword of the Wizard King“ im Übrigen einen Weltrekord aufstellen! Richtig gelesen, der Anime-Film ist offiziell ein Rekordhalter und zwar für das größte Kinoticket überhaupt. Die Maße sind tatsächlich gewaltig, wie ihr hier auf einem Bild des Filmteams sehen könnt. Die Eintrittskarte bringt es auf eine wahrlich beeindruckende Größe von 239x183cm.

Der kommende Anime-Film entsteht, wie bereits die dazugehörige Anime-Serie, im Studio Pierrot („Bleach: Thousand-Year Blood War“). Regie führt Ayataka Tanemura („Black Clover“), während Johnny Onda („Black Clover: Abareushi no Sho”) das Drehbuch beisteuerte. Yūki Tabata, der Schöpfer des Fantasy-Abenteuers, betreut die Produktion als Chief Supervisor und Original Character Designer.

Das offizielle Filmposter zu „Black Clover: Sword of the Wizard King“ © YUKI TABATA/SHUEISHA, TV TOKYO, BLACK CLOVER PROJECT

„Black Clover: Sword of the Wizard King“ startet am 31. März 2023 in den japanischen Kinos. Außerhalb Japans wird der Anime-Film weltweit bei Netflix seine Premiere feiern. Die dazugehörige Anime-Serie könnt ihr euch hierzulande komplett bei Crunchyroll im Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen.