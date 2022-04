Mit Black Clover biegt bald einer der erfolgreichsten Manga-Hits der Gegenwart auf die Zielgrade ein. Vorher wird die Reihe jedoch noch eine Pause einlegen und das gleich für geschlagene drei Monate! Diese Zeit wird allerdings gut genutzt, denn während der Auszeit soll das Finale vorbereitet werden.

Black Clover wird bald abgeschlossen

In der jüngsten Ausgabe des Weekly Shonen Jump-Magazins verkündeten die Verantwortlichen (via Anime News Network), dass die Manga-Serie ab der kommenden Ausgabe pausieren wird. Die eingangs erwähnten drei Monate will Mangaka Yūki Tabata dafür verwenden, einen weiteren großen Handlungsbogen seiner Hit-Reihe vorzubereiten.

Die Pause sei in Absprache zwischen dem Künstler und der Redaktion des Shueisha-Verlags („One Piece“) getroffen worden, um dem „Black Clover“-Schöpfer ebenfalls Zeit zum Ausruhen zu geben. Wann genau Fans mit einer Fortsetzung der Reihe rechnen können, soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der Manga erscheint seit 2015 im Weekly Shonen Jump-Magazin und umfasst bisher 331 Kapitel. Bis heute wurden über 17 Millionen Kopien der Manga-Reihe verkauft.

In einer kurzen Nachricht im Magazin verrät Tabata, der zuvor erwähnte neue Handlungsstrang werde tatsächlich der letzte Story-Arc des Manga-Hits sein. Darüber hinaus räumt er ein, dass eine Pause ursprünglich nicht geplant gewesen sei. Allerdings hätten er und die Redaktion sich letztendlich darauf geeinigt, um ihm ausreichend Zeit für die Ausarbeitung der finalen Skripte zu geben.

Worum geht es in Black Clover? Im Mittelpunkt steht der Waisenjunge Asta, der zum nächsten König der Magier werden will. Sonderlich leicht dürfte das jedoch nicht werden, denn sein bester Freund Yuno ist ein wahres Genie, während Asta überhaupt keine Magie anwenden zu können scheint. Ob er sein Ziel dennoch erreichen und seinen Kumpel überflügeln können wird?

Hierzulande sind bisher „Black Clover“-29 Manga-Bände bei Tokyopop erhältlich. Eine von Studio Pierrot („Bleach“, „Naruto“) produzierte Anime-Adaption, die komplett bei Crunchyroll verfügbar ist, lief von 2017 bis 2021 in Japan. KAZÉ Deutschland sicherte sich bisher die Rechte an den ersten 3 Staffeln der Serie und veröffentlicht diese gegenwärtig mit deutscher Synchronisation auf Blu-ray und DVD.