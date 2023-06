Jetzt seid ihr dran: Wie hat euch der Trailer gefallen? Schaut ihr euch die Serie an, freut ihr euch drauf? Schreibt es uns in die Kommentare.

This One Piece trailer gives me Netflix Cowboy Bebop vibes…

„Egal, ob das gut wird oder nicht, ich hatte die ganze Zeit beim Gucken des Trailers ein Lächeln im Gesicht. Es ist so schön, das in ‚real‘ zu sehen.“

Auch dass die Synchronsprecher*innen der deutschsprachigen Fassung dieselben Stimmen wie im Anime sind, kommt bei den „One Piece“-Fans in Deutschland sehr gut an.

Viele positive Stimmen: Die meisten Reaktionen auf den ersten Teaser-Trailer fallen relativ positiv aus. Zumindest finden sich in den YouTube-Kommentaren viele Fans, die Lust auf die Serie haben und den Look feiern.

One Piece wird nach vielen Jahren als Manga und Anime endlich zu einer Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen. Nach langem Warten gibt es jetzt den ersten Teaser-Trailer, der den Cast in Aktion und in ihren Kostümen, in der Welt von „One Piece“ zeigt. Das kommt bei den meisten Fans ziemlich gut an.

BELIEBTE NEWS

Haus des Geldes: Erster Trailer zum Prequel Berlin ab Dezember bei Netflix

Alle Rüstungen in Zelda: Totk – Rüstungswert & Set-Bonus im Überblick

Flammen-Set in Zelda: Totk erhalten – So richtet ihr zusätzlichen Feuerschaden an

So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom die Irrland-Prophezeiung ab und erhaltet das Unheilsreiter-Oberteil

‚Besser als erwartet‘: So reagieren One Piece-Fans auf den Live Action-Teaser zur Netflix-Serie

7 vs. Wild soll Twitch-Streamer Trymacs über 200.000 Euro kosten

So erreicht ihr Irrland: Untergrund in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth ab

Irrland: Himmel – So erreicht ihr den Ort in Zelda Tears of the Kingdom und schließt das Labyrinth über Akkala ab

Irrland: So schließt ihr in Zelda Tears of the Kingdom das Labyrinth in Akkala ab

Amouranth wechselt nach xQc zu Kick! Scheinbar ebenfalls für 100 Millionen US-Dollar.