Netflix‘ One Piece Serie: Erster Teaser-Trailer mit vielen Charakteren und Releasedatum veröffentlicht

Endlich ist es soweit, Netflix hat jüngst den ersten Teaser-Trailer zu der neuen Live-Action-Serie One Piece veröffentlicht, die auf dem gleichnamigen Manga beziehungsweise Anime von Eiichiro Oda basiert. In dem kurzen Video seht ihr die realistischen Versionen von vielen beliebten Charakteren und erfahrt, wann die Serie planmäßig starten soll.

Netflix‘ One Piece: Erster Teaser-Trailer zur Live-Action-Adaption

Seit der VoD-Sender Netflix angekündigt hat, eine Live-Action-Serienadaption zu dem weltweit erfolgreichen Piratenepos One Piece zu produzieren, ist die Fangemeinde zweigeteilt. Die eine Seite freut sich, die lieb gewonnen Charaktere und die gigantische Welt rund um Protagonist Monkey D. Ruffy in neuem Gewand bewundern zu können, die anderen befürchten das Schlimmste.

Nicht sonderlich verwunderlich, schließlich haben solche Adaptionen bisher nicht unbedingt durch hohe Qualität überzeugen können und vor allen Dingen Netflix ist für seine eher minderwertigen Umsetzungen beliebter Anime bekannt. Doch zumindest versprach Schöpfer Eiichiro Oda, dass er selbst stark in die Produktion involviert wäre und keine schlechte Neufassung zulassen würde.

Ob die Serie des gigantischen VoD-Senders die Hoffnungen so vieler Leser*innen und Zuschauer*innen zerstört oder tatsächlich ein hochwertiges Produkt sein wird, kann man zu diesem Zeitpunkt zwar noch unmöglich sagen, dafür sieht der erste Teaser-Trailer, der jüngst veröffentlicht wurde, überraschend gut aus. Vor allen Dingen mit Blick auf die Charaktere.

Netflix‘ One Piece: Viele Charaktere und Releasedatum im ersten Teaser-Trailer

Bereits im Vorfeld war abzusehen, dass sich die Schöpfer*innen von Netflix‘ One Piece sehr viele Mühe beim Casting gegeben haben, doch wie sehr sie wirklich versucht haben, der Vorlage gerecht zu werden, zeigt nun der Trailer, in welchem wir bereits einen Blick auf viele bekannte und ebenso beliebte Charaktere aus der Vorlage zu sehen bekommen.

So gibt es nicht nur einen längeren Blick auf Hauptfigur Ruffy und seine ersten beiden Crewmitglieder Lorenor Zorro und Nami, sondern auch kurze Ausschnitte, in denen unter anderen Sanji, Lysop, der Seekönig Stinkfisch, Buggy der Clown, Corby und Alvida zu sehen sind. Selbst Shanks kommt in dem Trailer vor, jedoch sehen wir Ruffys Freund und Mentor lediglich von hinten.

In der Community wird bereits rege über das Gezeigte diskutiert und es sieht so aus, als würde der Teaser-Trailer weitgehend positiv wahrgenommen werden. Lediglich bei der Darstellung von Buggy gehen die Meinungen der Fans anscheinend stark auseinander. Aber was haben wir wirklich erwartet, wie ein solche verrückter Charakter in realistisch aussehen würde?

In dem kurzen Trailer sehen wir zudem bereits viele Orte und Gegenstände aus der Vorlage, wie beispielsweise das Schiff der Strohhüte, die Flying Lamb, das Baratie, die Marinebasis in Shellstown, Alvidas Schiff Miss Love Duck und sogar das Marineschiff von Ruffys Großvater Monkey D. Garp. Aufmerksame Augen entdecken natürlich noch viel mehr.

Viel wichtiger dürfte manch einem Fan jedoch sein, dass der erste Teaser-Trailer zur Live-Action-Adaption von One Piece endlich verrät, wann wir mit einem Release rechnen dürfen. Offiziell wird momentan der 31. August 2023 als Veröffentlichungsdatum angegeben. Wir müssen uns also nur noch gute zwei Monate gedulden, bevor die Strohhut-Piratenbande erneut in See sticht.

Und wie steht ihr zu dem Trailer? Gefällt euch, was ihr dort zu sehen bekommt oder habt ihr noch eure Zweifel? Kann eine Serie wie One Piece überhaupt als Live-Action-Variante funktionieren oder ist das ganze Projekt von vornherein dem Untergang geweiht? Und wie will man einen Manga, der bereits seit 25 Jahren läuft und über 1.000 Kapitel umfasst, angemessen als Realserie umsetzen?

Fragen über Fragen. Lasst uns eure Meinung gerne in den Kommentaren wissen. Aber am Ende des Tages bleibt uns eben doch nicht viel mehr übrig, als abzuwarten und Tee zu trinken. Ende August wissen wir dann schließlich mehr und können vielleicht auch schon einschätzen, ob Netflix‘ One Piece überhaupt mit einer zweiten Staffel rechnen darf.