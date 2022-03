One Piece auf Netflix: Besetzung von Shanks steht fest

One Piece erscheint als Netflix-Serie mit echten Schauspieler*innen. Ein großer Teil des Casts steht schon eine Weile fest, aber jetzt kommt ein Neuzugang hinzu: Wir wissen endlich, wer Shanks in der Live Action-Adaption verkörpern wird und auch hier passt die Besetzung erneut ganz vorzüglich.

One Piece-Netflixserie: Peter Gadiot spielt Shanks

Darum geht’s: Netflix und „One Piece“-Erfinder sowie Zeichner Eiichiro Oda arbeiten schon seit Längerem an einer Live Action-Adaption des Manga beziehungsweise Anime. Die kommt so langsam aber sicher in die Gänge und nähert sich wohl sogar ihrer Fertigstellung. Jetzt wurde ein weiterer Teil der Besetzung bekannt gegeben und wir wissen, dass Peter Gadiot in die Rolle von Shanks schlüpft.

Das Ganze wurde im Rahmen eines großen „One Piece“-Streams enthüllt, hier könnt ihr euch ein kleines Video dazu ansehen:

Fans sind angetan: Die meisten Kommentare unter diesem Video fallen größtenteils positiv aus. Mit der Wahl sind die meisten „One Piece“-Fans offenbar ziemlich zufrieden. Wie bereits bei Ruffy und Co. scheint auch hier alles sehr gut zu passen – zumindest auf den ersten Blick.

Wer ist Peter Gadiot? Der frisch gebackene „One Piece“-Schauspieler hat bereits an mehreren Filmen und Serien mitgewirkt. Beispielsweise war er bereits in „Queen of the South“, „Once upon a Time in Wonderland“ oder „Yellowjackets“ zu sehen.

One Piece-Serie von Netflix findet weitere Strohhut-Piraten

Der restliche Cast der „One Piece“-Serie von Netflix muss sich ebenfalls nicht verstecken, ganz im Gegenteil. Iñaki Godoy spielt Monkey D. Ruffy, Mackenyu Lorenor Zorro, Emily Rudd Nami und Jacob Romero Gibson verkörpert Lysop. Dann wären da noch Taz Skylar als Sanji und zum Beispiel Vincent Regan als Garp oder Jeff Ward als Buggy.

Neben der Live Action-Serie auf Netflix kommen demnächst außerdem ein neuer Animationsfilm namens „One Piece RED“, ein Sammelkartenspiel und ein frisch angekündigtes RPG namens „One Piece Odyssey“ heraus. Zusätzlich zum fortlaufenden Manga sowie der Anime-Serie, versteht sich.

Worauf freut ihr euch am meisten? Wie findet ihr die Besetzung von Shanks?