One Piece Odyssey: Neues One Piece-RPG mit Trailer angekündigt

One Piece feiert 25-jähriges Jubiläum und haut dazu nicht nur ein neues Manga-Kapitel raus, das es in sich hat, sondern auch noch jede Menge Neuigkeiten und Ankündigungen. Wie die zu „One Piece Odyssey“, einem waschechten RPG. Das wurde mit einem ausführlichen Trailer vorgestellt und soll noch dieses Jahr für PC, PS4, PS5 und Xbox Series S/X erscheinen.

One Piece Odyssey angekündigt: RPG kommt 2022, seht den Trailer

Darum geht’s: „One Piece“ bekommt ein neues 3D-RPG. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur auf die Live Action-Serie von Netflix, das Sammelkartenspiel und den nächsten Animationsfilm One Piece RED freuen dürfen, sondern bald auch noch in den Genuss eines großen 3D-RPGs kommen, dass für Xbox Series S/X, PC und PS4 sowie PS5 erscheint.

Es heißt One Piece Odyssey und kommt noch 2022. Zumindest, wenn nichts schief läuft und der Titel nicht noch einmal verschoben werden muss oder ähnliches.

Seht euch den Trailer zu One Piece Odyssey an:

Story und Gameplay: Allzu viel wissen wir trotz des Trailers noch nicht über das Spiel. Der Plot des neuen „One Piece“-RPGs dreht sich darum, dass Monkey D. Ruffy und die Strohhutpiratenbande auf einer Insel stranden, weil sie in einen Sturm geraten sind. Die Insel will natürlich erkundet werden und bietet wohl auch einige Geheimnisse.

Außerdem scheint es sich bei „One Piece Odyssey“ um ein mehr oder weniger klassisches JRPG zu handeln. Wenn uns nicht alles täuscht, werden wir in dem neuen Spiel wohl also vor allem rundenbasierte Kämpfe bestreiten, statt die Action live und in Echtzeit zu erleben. Laut der offiziellen Webseite gilt es, die beschädigte Thousand Sunny wieder flott zu machen, die verstreuten Crewmitglieder zu finden und auch Ruffys verschwundenen Strohhut ausfindig zu machen.

„One Piece Odyssey“ soll sich schon seit vielen Jahren in der Entwicklung befinden. Garniert wird das Ganze durch „frische Charakter- und Monsterdesigns von Eiichiro Oda“ und durch Musik von Motoi Sakuraba, der unter anderem bereits Kompositionen zu den „Dark Souls“- und „Tales of“-Spielen beigesteuert hat.

