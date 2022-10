Junger Ruffy aus One Piece (Netflix) enthüllt, wer wird es? – Cast

One Piece feiert in diesem Jahr den Kinostart von One Piece Film: Red und der Anime führt den Wano Kuni-Arc zu einem finalen Abschluss. Und als wäre das nicht schon genug, gibt es dann noch das neue Videospiel One Piece: Odyssey.

Es passiert sehr viel rund um das Piratenfranchise. Doch eine ganz bestimmte Sache wird von der ganzen Welt mit gespannten Augen verfolgt.

Und das ist die Realfilmserie von One Piece, die Netflix in Auftrag gegeben hat.

Wir wissen bereits, wer in die einzelnen Rollen der Strohhutpiraten schlüpft – doch eine Sache war bislang noch unbekannt.

Wer spielt den jungen Monkey D. Ruffy? Ruffy wird nicht nur in seinem Erwachsenenalter gezeigt, sondern auch in seinen jungen Jahren. Und wir wissen jetzt, wer diese Rolle verkörpert. Es ist der Jungschauspieler Colton Osorio.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

„One Piece“ macht in der Regel kein Geheimnis daraus, geschichtliche Abschnitte über Rückblenden zu erzählen.

Da wäre zum Beispiel der ganz besondere Tag in Ruffys Leben, an dem er den Strohhut vom Roten Shanks erhalten hat. Solche Rückblenden werden dann mit ziemlicher Sicherheit von der Realfilmserie adaptiert.

Wir werden womöglich auch sehen, wie Ruffy in jungen Jahren „ausversehen“ seine Teufelsfrucht verspeist hat, die ihn zum notorischen Gummimenschen machte, wie wir ihn heute kennen und lieben.

Der vollständige Cast von One Piece auf Netflix

Aber wer spielt noch in der Serie mit? Das ist der Cast von One Piece (Netflix):

Monkey D. Ruffy (jung) – Colton Osorio

Monkey D. Ruffy – Iñaki Godoy

Lorenor Zorro – Mackenyu Arata

Nami – Emily Rudd

Lysop – Jacob Romero Gibson

Sanji – Taz Skylar

Koby – Morgan Davies

Alvida – Ilia Isorelýs Paulino

Helmeppo – Aidan Scott

Buggy – Jeff Ward

Arlong – McKinley Belcher III

Garp – Vincent Regan

Shanks – Peter Gadiot

Fullbody – Jean Henry

Hier lest ihr unsere Kritik zum neuen Kinostreifen „One Piece Film: Red“.