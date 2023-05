Hogwarts Legacy: Tom Felton teasert große Ankündigung

Erst vor wenigen Tagen wurde Hogwarts Legacy für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht, was mit einem Livestream und allerlei magischen Geschenken zelebriert wurde. Nun tauchte jüngst ein Teaser auf, in dem der Draco-Darsteller aus den Harry Potter-Filmen eine Rolle spielt.

Draco Malfoy kehrt zurück an die Schule für Hexerei und Zauberei

Auf TikTok und Instagram wurde vor zwei Tagen ein kurzes Video veröffentlicht, in dem der Slytherin-Schüler Sebastian Sallow zu hören ist. Gleich darauf tritt Tom Felton mit den Worten „Hello Sebastian!“ aus den Schatten.

Der darauffolgende Text kündigt ein Event mit dem Titel „Into The Shadows With Tom Felton“ an, das am morgigen 9. Mai um 18.00 Uhr unserer Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von „Hogwarts Legacy“ stattfinden soll.

„Es ist also wahr. Tom Felton kommt nach Hogwarts. Schaut am 9. Mai um 9 Uhr AM PT wieder vorbei, um das Ereignis live mitzuerleben“, heißt es in der Videounterschrift.

Was ist Tom Feltons Rolle beim Hogwarts Legacy-Event?

Nun wird natürlich wild spekuliert, was es mit besagtem Ereignis auf sich hat. Einige Fans vermuten, dass Tom Felton eventuell als neuer Charakter in einer möglichen Erweiterung auftaucht. Das ist jedoch fraglich, da laut aktuellem Stand keine DLCs geplant sein sollen.

Auch ein Auftritt Dracos ist eher unwahrscheinlich, da das Game bekanntermaßen rund einhundert Jahre vor J.K. Rowlings Büchern spielt. Jedoch gibt es im Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ mehrere Schüler*innen, die mit der Zeitachse herumexperimentieren. Einer von ihnen ist Draco Malfoy.

Naheliegender ist jedoch, dass der Schauspieler im Rahmen des Events die Story rund um Sebastian Sallow live anspielen wird und dabei eventuell ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert.

Felton selbst ist offenkundig großer Fan der Wizarding World, wie er bei verschiedenen Gelegenheiten immer wieder zeigt – sei es bei diversen Conventions oder posierend vor den Filmkulissen der Warner Bros. Studios.

Kommt vielleicht doch ein DLC?

Wie schon erwähnt haben die Verantwortlichen dies bislang eigentlich ausgeschlossen. Da „Hogwarts Legacy“ nun jedoch ein derart großer Erfolg ist, könnten Warner Bros. und Avalanche Software doch noch einmal über potentielle Erweiterungen nachgedacht haben.

Morgen Abend werden wir ein kleines Stück schlauer sein und zumindest erfahren, was es mit dem Event auf sich hat. Für alles Weitere brauchen wir wohl noch etwas Geduld oder eine Kristallkugel. Zunächst steht noch der Release für Nintendo Switch, am 25. Juli 2023 an.