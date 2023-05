Hogwarts Legacy: Last-Gen-Release wird mit Geschenken gefeiert

In wenigen Tagen ist es soweit, dann erscheint Hogwarts Legacy endlich auch für PlayStation 4 und Xbox One. Zu diesem Anlass hat sich Avalanche Software noch etwas Besonderes einfallen lassen.

Während es – anders als für PS5, Xbox Series X/S und PC – für die Last-Gen-Konsolen allem Anschein nach keinen Early Access geben wird, hat das Entwicklerteam für den zweiten Veröffentlichungstag dennoch einiges in petto.

Zwar gibt es auch für PS4 und Xbox One eine Deluxe Edition, ein Vorabzugang geht damit jedoch nicht einher. Laut den FAQ sollen allerdings alle anderen Boni enthalten sein.

Es gibt wieder Twitch Drops für Hogwarts Legacy!

Zur Feier des Tages will Avalanche am 5. Mai um 18 Uhr MEZ einen Livestream bei Twitch starten, bei dem ihr via Twitch Drop komplett neue kostenlose Items abstauben könnt. Doch auch Merlins Umhang ist erneut dabei.

Während noch nicht bekannt ist, wie die einzelnen kosmetischen Items aussehen sollen, bestätigt Community Manager Chandler Wood in einem weiteren Twitter-Kommentar, dass die Drops nicht nur für Last Gen einlösbar sind, sondern auf allen Plattformen.

In einem Tweet von Februar kündigten die Verantwortlichen schon einmal ein derartiges Event an und gewährte einen ersten Blick auf den Umhang des Meistermagiers.

So bekommt ihr die Twitch Drops

Um euch die kostenlosen Inhalte für „Hogwarts Legacy“ zu sichern, müsst ihr zuerst eine Account bei WarnerBros. erstellen und diesen dann mit eurem Twitch-Kanal verknüpfen.

Während des Livestreams könnt ihr euch die Drops dann im Twitch-Inventar abholen. Klickt dann unter „Schritt 5“ die entsprechenden Icons an. Schließlich müsst ihr euch nur noch mit eurem WB-Account ins Spiel einloggen und eure Geschenke ausprobieren.

Es ist jedoch möglich, dass ihr eine Weile dabei bleiben müsst, denn zuletzt gab es alle 30 Minuten einen neuen Gegenstand. Sollte das Ganze ähnlich wie im Februar ablaufen, ist der (zweistündige) Stream zwei Wochen lang verfügbar.

Wer also am Stichtag keine Zeit hat, sollte sich die optischen Gimmicks auch ein paar Tage später noch sichern können. Das gilt auch für diejenigen, die noch auf die Nintendo Switch-Version warten. Und wer weiß… vielleicht gibt es zum letzten Releasetag am 25. Juli 2023 weitere Überraschungen.