Nächste Woche startet mit The Book of Boba Fett die neueste Star Wars-Serie und sie entführt uns einmal mehr in die weit, weit entfernte Galaxis. Darin sehen wir, wie der gefürchtete Kopfgeldjäger Boba Fett (Temuera Morrison) die Kontrolle über das Verbrecherimperium von Jabba dem Hutten übernimmt.

Der erste Trailer gab uns bereits einen Vorgeschmack darauf, dass Boba es zunächst mit Diplomatie versuchen will, um die kriminelle Unterwelt Tatooines auf seine Seite zu ziehen.

Der Hutten-Raum und das Huttenkartell

Bevor wir damit loslegen, werfen wir jedoch erstmal einen Blick in die Vergangenheit und schieben eine kleine Geschichtsstunde ein. Die Hutten gehörten über mehrere Jahrhunderte hinweg zu den einflussreichsten Clans der Galaxis und waren eine Macht, mit der auch andere Fraktionen rechnen mussten. Vor der Galaktischen Republik herrschten die Hutten über ein wahres Imperium, das sich über mehrere Planeten im Outer Rim erstreckte. Allerdings zerfiel dieses Reich letztendlich wieder und die Hutten suchten nach neuen Wegen, Macht auszuüben.

Dabei machten sie sich ihre Handelsbeziehungen und Kontakte zu kriminellen Organisationen zunutze. So wurde schließlich das Huttenkartell geformt, das weiterhin vorwiegend auf Planeten am Äußeren Rand der Galaxis aktiv waren. Diese waren bereits zu Zeiten der Hohen Republik besonders wertvoll, da diese Welten für kriminelle Übergriffe besonders anfällig waren. Die Republik und auch die Jedi benötigten viel Zeit, um an diese Orte zu reisen, weshalb es ihnen quasi unmöglich war, auf Bedrohungen rechtzeitig reagieren zu können.

So konnten die Hutten, wie es im Roman „Das Licht der Jedi“ beschrieben wird (via CBR), unter anderem die Macht über einen kleinen Wüstenplaneten namens Tatooine erringen und dort einen wichtigen Stützpunkt aufbauen. Die Bevölkerung dieser Welt konnte nicht nur mit Gewalt unterdrückt, sondern konnte ebenfalls wirtschaftlich unter Druck gesetzt werden. Zu Jabbas Lebzeiten gewannen zudem die Hyperraumrouten zusehends an Bedeutung, denn diese ermöglichten es ihm und weiteren Hutten, die Kontrolle über ganze Planeten zu erlangen.

Jabba und Boba Fett © Lucasfilm/Marvel Comics/Disney

Jabba baute derweil seinen Tätigkeitsbereich immer weiter aus. Er war bereits vor der Galaktischen Republik ein einflussreicher Verbrecherboss, der sich in verschiedenen Geschäftsfeldern engagierte. Hierzu zählten Glücksspiel, Piraterie, Sklaverei, Waffenhandel sowie das Schmuggeln von Gewürz (Spice).

Die zuvor erwähnten Hyperraumrouten waren jedoch ebenfalls für weitere Gruppen interessant, beispielsweise die Republik während der Klonkriege.

Den Höhepunkt seiner Macht erlangte Jabba jedoch erst vor den Ereignissen in „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Imperator Palpatine war, wie wir in der Comicreihe „Krieg der Kopfgeldjäger“ erfahren (via CBR), an einem Bündnis mit dem Huttenkartell interessiert. Im Laufe dieser Geschichte ermordete Darth Vader bis auf Jabba alle Mitglieder des Großen Hutt-Rates, wodurch Letzterer zum Alleinherrscher über die Organisation wurde. Der Verbrecherboss arbeitete fortan mit dem Imperium und den Sith zusammen und war mächtiger als je zuvor.

Boba auf Jabbas Thron © Lucasfilm/Disney

Nun, zumindest bis zu jenen Geschehnissen, die sich 4 Jahre nach der Schlacht von Yavin IV ereigneten. Darin wurde Jabba der Hutte bekanntlich von Prinzessin Leia, die er als Sklavin gehalten hatte, mit einer Kette erdrosselt. Fünf Jahre später, nach dem Untergang des Galaktischen Imperiums, setzt sich Boba Fett auf Jabbas Thron.

Trümmer des Hutten-Imperiums

Was dieser in seiner eigenen Disney Plus-Serie vorfindet, dürfte jedoch nur noch sehr wenig mit der mächtigen Organisation gemeinsam haben, über die Jabba einst herrschte. Der Einfluss des Huttenklans schwand nach dessen Tod erheblich und die Gruppierung wurde zusehends von anderen kriminellen Organisationen verdrängt, bis sie nur noch ein Schatten ihrer Selbst war. Boba dürfte also einiges zu tun haben, wenn er das Reich wieder aufbauen will.

Boba verhandelt mit Jabbas einstigen Untergebenen © Lucasfilm/Disney

Einen kleinen Einblick darauf erhalten wir im ersten Trailer „The Book of Boba Fett“, in der wir unter anderem sehen, wie Boba und seine Freundin Fennec mit mehreren Gangstern an einem Tisch sitzen. Der Mandalorianer möchte wie Jabba mit ihnen zusammenarbeiten. Allerdings verspricht er ihnen einen respektvollen Umgang.

Unklar ist bisher, ob sich unter Bobas potentiellen Partnern auch einige alte Bekannte befinden. Denkbar wäre, dass sich nach Jabbas Tod einige seiner Bediensteten gewissermaßen selbstständig machten. Eine kurze Szene mit zwei Twi’leks könnte beispielsweise darauf hindeuten, dass diese inzwischen ein eigenes Etablissement führen könnten. Womöglich trifft dies auch auf anderen Ex-Handlanger Jabbas zu.

Wie erfolgreich Boba Fetts Vorhaben verlaufen wird, muss die Zeit zeigen. Doch soviel dürfte bereits jetzt feststehen: Es liegt kein einfaches Vorhaben vor dem einstigen Kopfgeldjäger, wenn er ein eigenes Imperium aufbauen will.

„The Book of Boba Fett“ startet am 29. Dezember 2021 exklusiv bei Disney Plus.