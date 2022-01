Achtung, Spoiler: Letzte Woche kehrte in Das Buch von Boba Fett der gefürchtetste Kopfgeldjäger der weit, weit entfernten Galaxis zurück. Darin sahen wir, wie nach seiner geglückten Flucht aus der Sarlacc-Grube eine wahre Odyssey für unseren Hauptcharakter, in deren Verlauf er auch auf einen besonderen Charakter traf. Gut, an sich wäre diese Figur nicht der Rede wert, allerdings wird sie von einem alten Bekannten vertont.

Boba Fett: Wichtiger Star Wars-Synchronsprecher hat kleine Gastrolle in Folge 1

Doch der Reihe nach: Nachdem Boba Fett aus der Sarlacc-Grube mit Mühe und Not (und Waffengewalt) entkommen konnte, klauen einige Jawas seine mandalorianische Rüstung. Als wäre das noch nicht schlimm genug, wird er einige Zeit später auch noch von einigen Tusken-Räubern gefangen genommen und in ihr Lager gebracht.

Dort stellen er und auch wir Zuschauer schnell fest, dass unser Kopfgeldjäger nicht der einzige Gefangene der Sandleute ist. Nur ein kleines Stück weit von ihm entfernt sitzt nämlich auch ein angeketteter Rodianer. Und dieser Mitgefangene wird im englischen Original von einem ganz besonderen Synchronsprecher vertont: Sam Witwer.

Dieser ist im „Star Wars“-Universum bereits ein alter Hase und lieh schon verschiedenen Charakteren seine markante Stimme. Seine zweifelsohne bedeutendsten Rollen, mit denen er zahlreiche Fanherzen erobern konnte, sind sicherlich die des „The Force Unleashed“-Protagonisten Starkiller und des Darth Maul in „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“.

Sam Witwer lieh bereits bekannten „Star Wars“-Figuren seine Stimme © LucasArts, Lucasfilm/Disney

Bestätigt wurde dieser Mini-Cameo Witwers von David W. Collins, der als Sound Mixer (Toningenieur) für Skywalker Sound arbeitet. In einer kleinen Twitter-Nachricht enthüllte er den kleinen Auftritt seines Freundes in „The Book of Boba Fett“. Wie es dazu kam, dass der Schauspieler diese Rolle vertonte, verriet Collins derweil nicht.

Die neuesten Episoden von „Das Buch von Boba Fett“ erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.