Achtung, Spoiler: Mit Das Buch von Boba Fett startete letzte Woche die jüngste Serie aus dem Star Wars-Universum. Darin erfahren wir, wie der gefürchtete Kopfgeldjäger den Sturz in die Sarlacc-Grube überleben konnte. Eine durchaus prominente Rolle in der 1. Episode spielt neben der Flucht des Antihelden aus der Todesfalle eine Gruppe von Tusken-Räubern. Deren Outfits unterscheiden sich ziemlich von denen, die wir kennen – aber warum eigentlich?

Das Buch von Boba Fett zeigt andere Tusken-Räuber

Nachdem Boba aus der Sarlacc-Grube entkommen konnte, wird er einige Zeit später von einer Gruppe Sandleute gefangen genommen. Die Mitglieder dieses Clans, in dessen Lager unser Protagonist gebracht wird, sehen anders aus als die Tusken-Räuber, die wir zuvor gesehen haben. Ihre Masken sehen zwar vertraut aus, dafür ist ihre übrige Kleidung bisher ziemlich einzigartig.

Es ist das erste Mal, dass wir im neuen Kanon der Sternen-Saga diese Outfits sehen. Die Kollegen von Screen Rant gehen in einem aktuellen Artikel davon aus, diese Unterschiede hätten einen besonderes Grund: Wir sehen hier einen uns bisher unbekannten Tusken-Clan. Zuvor haben wir primär Mitglieder dieser Alienspezies gesehen, die in der Jundland-Wüste unterwegs waren, etwa beim ersten Auftritt dieser Wesen in Episode IV.

Da Boba Fett in einer anderen Region auf Tatooine wieder zu sich kommt, könnten die Tusken dort schlicht und ergreifend andere Kleidung bevorzugen. Die Outfits der Jundland-Tusken sind in erster Linie funktional gestaltet, um dem Sand und der Hitze zu trotzen. Die Kleidung dieses Clans, den wir in „The Book of Boba Fett“ sehen, ist jedoch dunkler und hat viele dekorative Elemente. Einige Tusken tragen beispielsweise Halsketten oder ähnliche Accessoires.

Boba trifft auf einen neuen Tusken-Clan © Lucasfilm/Disney

Dies deckt sich wiederum mit Schilderungen aus dem Legends-Bereich (via Wookiepedia). In diesen wurde etabliert, dass sich die Trachten der Tusken von Clan zu Clan unterscheiden würden, obwohl gewisse Aspekte ihrer Kleidung, etwa die Masken, auch gleich blieben. Es wäre denkbar, dass die Macher der neuen „Star Wars“-Serie dieses Element übernommen und in den aktuellen Kanon integriert haben. Eventuell erhalten wir in den noch kommenden Episoden noch weitere Einblicke in das Leben dieser spezielle Gruppe von Sandleuten.

Die neuen Folgen von „Das Buch von Boba Fett“ erscheinen immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.