The Book of Boba Fett: Die coolsten Easter-Eggs und Referenzen in Episode 1

Die „Star Wars“-Realfilmserie Das Buch von Boba Fett bietet einige Easter-Eggs und Referenzen, die an weitere Filme und Serien oder gar Bücher wie Comics aus dem Franchise angelehnt sind. In dieser knackigen Übersicht erfahrt ihr alles über die kleinen Anspielungen, den wichtigen Referenzen und bemerkenswerten Easter-Eggs aus der 1. Episode.

Wie immer gilt, dass der nachfolgende Beitrag voll von kunterbunten Spoilern steckt. Lasst also Obacht walten, falls ihr die Serienepisode noch nicht gesehen habt.

The Book of Boba Fett: Easter-Eggs in Episode 1

In Star Wars wird Fanservice ganz groß geschrieben, weshalb es zum Einstieg einen erneuten Besuch in Jabbas Palast gibt, den wir noch aus „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ kennen. Dabei werden der lange Flur gezeigt, den Luke Skywalker einst empor geschritten ist, wie der Thronraum von Jabba höchstselbst mit der gigantischen Falltür.

Nostalgie pur in „Das Buch von Boba Fett“ © Disney/Lucasfilm

Eine klare Referenz an „Star Wars Episode 2: Angriff der Klonkrieger“ wird in den Flashbacks von Boba Fett ausgespielt, der in einer der Szenen in seine Kindheit zurückgeführt wird. In der besagten Szene sehen wir das Resultat um die Schlacht von Geonosis. Ein einschneidendes Erlebnis, das in der Serie jedoch neu inszeniert wird. Mehr dazu hier:

Und wo wir schon bei Flashbacks sind: Boba Fett liegt hier in einem Bacta-Tank, eine Referenz an Luke Skywalker, der sich am Ende von „Star Wars Episode 5: Das Imperium schlägt zurück“ in einem solchen Regenerationstank (mit Hilfe der Bacta-Substanz) zu sehen ist.

Eine kleine, unterschwellige Anspielung sehen wir zudem im Sarlacc. Hier ruht ein Stormtrooper. Und tatsächlich hat das eine Bedeutung, denn es wird noch einmal verdeutlicht, dass Jabba respektive die Hutten in Wahrheit nie wirklich Verbündete des Imperiums waren.

Und wo wir schon beim Sarlacc sind. Eine wundervolle Referenz bezieht sich auf Jabbas Segelkahn. Dieser wird nach der Auseinandersetzung mit Jabba the Hut in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ zerstört.

Das Wrack des Kahns sehen wir in der ersten Folge der Boba Fett-Serie in einem Shot im Hintergrund, was für ordentlich Nostalgie sorgt. Das Gefährt trägt übrigens den reizvollen Namen Khetanna.

© Disney/Lucasfilm

Und apropos Jabba: In einer Szene sehen wir ein neues Monster, mit dem es Boba Fett lediglich mit seinen Händen und seinen Ketten aufnimmt. Der Tod des Monsters gleicht dem von Jabba höchstselbst, der zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte erst von Prinzessin Leia erdrosselt wurde. Ein Foreshadowing (epische Vorausdeutung) für Bobas Vorhaben, wie er Jabbas Platz einnimmt?

Aber um welches Monster handelt es sich hier? Das neue, vierarmige Monster erinnert mit dem mythologischen Design an „Jason & The Argonauts“, von dem der junge George Lucas beeinflusst wurde. Eine kleine Anspielung auf die alten Stop-Motion-Spezialeffekte ist zu erkennen.

© Disney/Lucasfilm

Die Minengilde (Annahme), die ihren Erstauftritt in The Mandalorian: Staffel 2 feierte, scheint in einer Szene eine Örtlichkeit zu überfallen, die an die alte Farm von Owen Lars und Beru Lars nach ihrem Grillfest erinnert. Es ist unwahrscheinlich, dass es sich um diese Farm handelt, doch sie sieht zumindest so aus. Sie sind sicher überall in Tatooine zu finden.

Weiter geht es mit einer recht prominenten Szene in Mos Espa, in der ein witziger Droide zu sehen ist. Dieser ist tatsächlich kein Unbekannter. So stand er uns doch für lange Zeit im Disney Land als Pilot bei der „Star Wars“-Attraktion Star Tours zur Seite (damals noch RX-24).

Es handelt hierbei um einen RX-Droiden. R-3X steht heute übrigens im Themengebiet Star Wars Galaxy’s Edge, wo er als DJ in Oga’s Cantina (Batuu) auflegt.

© Disney/Lucasfilm

Jabbas Folterdroide UK2-B (ein 8D-Droide) feiert ebenfalls in „The Book of Boba Fett“ ein Comeback, der auch hier eine recht düstere Gesinnung an den Tag legt. Dieser wird nun allerdings von Matth Berry (bekannt aus „Toast of London“) gesprochen.

Falls ihr ein Adlerauge besitzt, habt ihr womöglich erkannt, dass es bei den Credits eine kleine, aber wichtige Änderung gibt. Wenn die Credits, also Bobas eingefordeter Tribut, in Nahaufnahme gezeigt werden in diversen Szenen, wird klar, dass es sich hierbei um Credits der Neuen Republik handelt, die eben jene Signatur der Neuen Republik enthalten. Die imperialen Credits sind demnach Geschichte, genauso wie das Galaktische Imperium.

© Disney/Lucasfilm

In Mos Espa, genauer gesagt in der Kantina von Garsa Fwip feiert der legendäre Max Rebo aus der Max Rebo Band ein Comeback – und das sogar mit einem Remix des notorischen Cantina-Themes.

Der elefantenähnliche Ortolan war zuerst in „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ zu sehen und zählte zu den Musikanten in Jabbas Palast. Er befand sich auf Jabbas Kahn, als dieser zerstört wurde. Scheinbar hat er dies also überlebt.

Falls ihr den besagten Song noch einmal hören möchtet, haben wir euch den entsprechenden Ausschnitt hier eingebunden.

Außerdem gibt es eine echte Neuigkeit, die es so in der Form in der Welt von Star Wars noch nie gegeben hat. Echte Roboter, die es in der realen Welt gibt, finden Einzug in die Sternensaga. Alle Infos dazu hier:

