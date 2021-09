Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Trailer deutet auf baldigen Release

ILM bastelt gemeinsam mit Oculus Studios an einer neuen VR-Erfahrung, die exklusiv für die Oculus Quest erscheint. Das Projekt lautet Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge und lehnt sich an die Attraktion im Disney Land an: „Star Wars: Galaxy’s Edge“.

Falls ihr also plant, eines Tages die „Star Wars“-Attraktion im Disney-Freizeitpark zu besuchen, könnt ihr euch vorab ein Bild davon machen, was euch dort in etwa erwartet.

Zumindest lassen sich Teile der Örtlichkeiten in diesem VR-Spiel begutachten. ILMxLAB gibt zu verstehen, dass wir unser ganz eigenes Abenteuer erleben sollen, indem wir unsere eigenen Entscheidungen treffen.

Passend zum nahenden Release ist jetzt ein neuer Trailer veröffentlicht worden, der uns vorab ein Gefühl davon mit auf den Weg gibt, was uns am Ende in etwa erwartet.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Last Call

Wir werden in diesem Spiel also nach Batuu geschickt, wo wir die Wildnis erkunden und Missionen erledigen müssen. Dieser Teil der VR-Experience lautet „Last Call“. Inhaltlich müssen wir Dok-Ondar dabei helfen ein uraltes Artefakt zu finden. Unterwegs treffen wir auf Piraten und „neuen Bedrohungen“, während wir Puzzle lösen und uns unser Droiden-Repair-Kit immer zur Seite steht.

Doch wie der Zufall es so will, stolpern wir natürlich über einen versteckten Außenposten der Ersten Ordnung – weit entfernt vom bekannten Black Spire-Außenposten.

Doch zum Glück sind wir nicht ganz allein. Unsere Gefährten auf dieser Reise sind nämlich:

C-3PO (Anthony Daniels)

Hondo Ohnaka (Jim Cummings)

Lens Kamo (Karla Crome)

R2-D2

Mubo

Dies und weitere Überraschungen erwarten uns in dieser VR-Experience. „Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Last Call“ erscheint am 15. September 2021 für die Oculus Quest.

