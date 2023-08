Star Wars Ahsoka: Wann kommt Folge 3?

Disney produziert neue Star Wars-Serien für den hauseigenen Streamingdienst Disney+ und lässt dabei sogar die Herzen der Star Wars Rebels-Fans höherschlagen.

Mit Ahsokas eigener Serie bekommen wir sowas wie eine 5. Staffel zur Animationsserie spendiert. Die Abenteuer mit Sabine Wren, Hera Syndulla und Ahsoka Tano gehen also weiter!

In der Realfilmserie „Star Wars: Ahsoka“ begeben sich Ahsoka und Sabine auf eine lange Reise. Sie suchen nach Ezra Bridger, der mit Großadmiral Thrawn an einen geheimen Ort teleportiert wurde.

Ob sie ihren alten Jedifreund nach all der Zeit ausfindig machen können? Und werden sie Thrawn schließlich das Handwerk legen?

Das erfahren wir im wöchentlichen Rhythmus auf dem Streamingdienst Disney Plus.

Wann läuft Folge 3 von Ahsoka?

Hier erfahrt ihr, wann genau welche Episode von „Star Wars: Ahsoka“ ausgestrahlt wird. Insgesamt gibt es 8 Folgen in der ersten Staffel. Und wann läuft das Finale? Hier lest ihr alle Termine in der Liste:

Episode 1: „Meister und Schüler“ – Termin: 23. August 2023

„Meister und Schüler“ – Termin: Episode 2: „Zeiten des Aufruhrs“ – Termin: 23. August 2023

„Zeiten des Aufruhrs“ – Termin: Episode 3: Unbekannt – Termin: 30. August 2023

Unbekannt – Termin: Episode 4: Unbekannt – Termin: 6. September 2023

Unbekannt – Termin: Episode 5: Unbekannt – Termin: 13. September 2023

Unbekannt – Termin: Episode 6: Unbekannt – Termin: 20. September 2023

Unbekannt – Termin: Episode 7: Unbekannt – Termin: 27. Oktober 2023

Unbekannt – Termin: Episode 8: Unbekannt – Termin: 4. Oktober 2023

Wie lang ist eine Folge von Ahsoka?

Eine konkrete Laufzeit für die Auftaktfolge und weitere Episoden bei Disney+ ist jetzt bekannt. Folge 1 läuft ganze 55 Minuten, während Folge 2 rund 44 Minuten Laufzeit bereithält.

Wir gehen davon aus, dass sich alle Episoden auf einem ähnlichen Niveau wie die Erfolgsserien „The Mandalorian“ und „Obi-Wan Kenobi“ mit durchschnittlich 35 bis 45 Minuten pro Folge bewegen.

Und entsprechende Ausnahmen wie bei der Auftaktfolge mit bis zu 55 Minuten Laufzeit dürfte es auch hier geben.

Story: Worum geht es in Ahsoka?

„Star Wars: Ahsoka“ spielt nach dem Untergang des Galaktischen Imperiums und setzt genau da ein, wo „Star Wars: Rebels“ aufhört.

Die ehemalige Jedi-Ritterin Ahsoka Tano begibt sich nach ihrem Auftritt in The Mandalorian und The Book of Boba Fett auf die Suche nach dem imperialen Großadmiral Thrawn, der ins Exil geschickt wurde.

Es kehren viele bekannte Charaktere aus dem „Star Wars“-Universum zurück: Darunter Sabine Wren, Hera Syndulla und Ezra Bridger. Doch auch Mon Mothma ist mit von der Partie, während sogar die Rückkehr von Anakin Skywalker erwartet wird.

Anakin Skywalker ist der ehemalige Lehrmeister von Ahsoka, der später zum Oberfiesling Darth Vader wird. Es wird also einiges für Fans des Franchise geboten!