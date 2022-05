Sabine Wren für Ahsoka-Serie gefunden – alle Infos zum Cast

Neben The Mandalorian Staffel 3 wird in 2023 eine weitere Disney Plus-Serie bei den Fans für Aufsehen sorgen. Ahsoka Tano aus Star Wars bekommt ihre eigene Live-Action-Serie spendiert und das bringt einige bekannte Charaktere zurück, die bereits in der Animationsserie Star Wars: Rebels zu sehen waren.

So wird voraussichtlich Großadmiral Thrawn, der wohl von Lars Mikkelsen verkörpert wird, eine große Rolle spielen und erstmals in einer Realfilmserie auftreten. Alte Bekannte wie Sabine Wren – und wahrscheinlich auch Ezra Bridger – werden ebenfalls auf der großen Heimkinoleinwand erwartet.

Wer spielt Sabine Wren in Star Wars: Ahsoka?

Und jetzt wissen wir etwas mehr über die Rolle von Sabine Wren. Denn während der Star Wars Celebration 2022 wurde offiziell enthüllt, wer in diese Rolle schlüpft. Und so spielt niemand Geringeres als Natasha Liu Bordizzo diese Figur!

Ihr kennt Natasha Liu Bordizzo vielleicht aus „Guns Akimbo“, „Hotel Mumbai“ oder die TV-Serie „The Society“? Und wenn nicht, lernt ihr sie 2023 in „Star Wars: Ahsoka“ kennen.

Neben Sabine Wren wird allen voran Rosaria Dawson als Ahsoka Tano zu sehen sein und sogar Chopper war auf der Bühne zu sehen. Heißt das, dass wir sogar Chopper in der Realfilmserie erleben werden?

Auf dem großen Starpanel gab es einiges zu sehen. So traten unter anderem die Gäste aus The Mandalorian: Staffel 3 auf. Und zwar:

Pedro Pascal, der Mandalorianer alias Din Djarin

Giancarlo Espocito, Moff Gideon

Emily Swallow, die Waffenschmiedin

Temuera Morrison, Boba Fett

Katee Sackhoff, Bo-Katan Kryze

Grogu alias Baby Yoda

Brendan Wayne, Mando-Double

Lateef Crowder, Mando-Stuntman

Doch insbesondere der Auftritt von Natasha Liu Bordizzo sorgte für donnernden Applaus, als die Schauspielerin die Bühne betrat. Die „Star Wars“-Community hatte im Vorfeld nämlich schon länger darüber spekuliert, ob sie ein Teil der Show wird, was sich nun bewahrheitet hat.

Neben dem Teaser, dass wir mit ihr „eine sehr aufregende Reise“ innerhalb der Show haben werden, folgte noch ein wenig Footage, der unter anderem weitere Teile der Ghost-Crew aufzeigte. So wurde etwa eine Twi’lek mit grünen Lekku (Hirnschwänzen) angedeutet, was aller Voraussicht nach Hera Syndulla ist.

Es folgt eine Übersicht zum Cast von „Star Wars: Ahsoka“, mit offiziell bestätigten Schauspieler*innen:

Rosaria Dawson als Ahsoka Tano

Hayden Christensen als Anakin Skywalker oder Darth Vader

Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

Mary Elizabeth Winstead (Trivia: sie ist die Frau von Ewan McGregor)

Ray Stevenson

Ivanna Sakhno

Mögliche Rollen des Casts und Gerüchte:

Mary Elizabeth Winstead, wohl Hera Syndulla

Ivanna Sakhno, wohl Söldner namens Astrid (Originalcharakter)

Ray Stevenson, wohl Gar Saxon

Lars Mikkelsen, wohl Großadmiral Thrawn

Mena Massoud, wohl Ezra Bridger

Pedro Pascal, der Mandalorianer