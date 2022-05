Star Wars: Ahsoka-Serie startet mit dem Dreh

Lucasfilm hat ein brandaktuelles Foto vom Set geteilt und damit ist ein neues „Star Wars“-Kapitel offiziell gestartet. Der Dreh von Ahsoka hat am 9. Mai 2022 begonnen. Eine neue Disney Plus-Originalserie für den Disney-Streamingdienst wird ab sofort abgedreht und die Vorfreude bei der Community ist groß.

Auf dem besagten Bild sehen wir allerdings nicht so viel außer ein paar technische Instrumente. Lediglich der Hut von Dave Filoni hat sich ins Bild geschlichen, der die Serie neben Jon Favreau produziert, und zeitgleich das Drehbuch zu verantworten hat. Da es sich bei Ahsoka um seine Figur handelt, schließt sich der Kreis.

Ahsoka, an Original series, starts production today. pic.twitter.com/b5WgGBihHo — Star Wars (@starwars) May 9, 2022

Ahsoka-Serie startet mit Dreh durch!

So wird Ahsoka Tano einmal mehr in Live-Action-Variante auf dem großen Heimkinobildschirm zu sehen sein, nachdem sie Dave Filoni mit Hilfe von „Star Wars: The Clone Wars“ erfolgreich ins Franchise einführen konnte und sie weiter in „Star Wars: Rebels“ zu sehen war, bevor sie dann mit „The Mandalorian“ den Sprung auf die Realfilmleinwand machte.

Inhaltlich dreht sich alles um die Trogruta Ahsoka Tano, die während der Klonkriege aus dem Jedi-Orden ausgetreten ist und nur um Haaresbreite der alles vernichtenden Order 66 entgehen konnte.

Nach dem Sieg der Rebellenallianz über das Galaktische Imperium macht sie sich auf den Weg, den verschollenen Jedi-Schüler Ezra Bridger zu finden, während sie zeitgleich dem Oberschurken Großadmiral Thrawn ein für alle Mal das Handwerk legen möchte.

Wir wissen dank Cast, dass bekannte Gesichter wie die Mandalorianerin Sabine Wren zu sehen sein werden und auch Ezra wird ganz offensichtlich sein Live-Action-Debüt feiern, nachdem wir ihm in vier ganzen Staffeln in „Star Wars: Rebels“ über die Schulter sehen durften. Es ist also anzunehmen, dass Ahsoka herausfindet, was mit Ezra geschehen ist.

Bestätigte Besetzung für die Ahsoka-Serie:

Rosario Dawson als Ahsoka Tano

Mena Massoud als Ezra Bridger

Lars Mikkelsen als Großadmiral Thrawn

Hayden Christensen als Anakin Skywalker/Darth Vader

Natasha Liu Bordizzo als Sabine Wren

Ivanna Sakhno

Mary Elizabeth Winstead

Ray Stevenson

Wann spielt die Serie Ahsoka?

Die „Star Wars“-Serie rund um Ahsoka Tano ist inhaltlich da angesiedelt, wo die 2. Staffel von The Mandalorian aufhört. Näher noch wird sie wohl nach den Ereignissen spielen, die in Das Buch von Boba Fett geschehen – also nach dem Besuch bei Luke Skywalker.

Das bedeutet, dass die Ahsoka-Serie rund fünf Jahre nach „Star Wars Episode 6: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ spielt und in gewisser Weise die Handlung von „Star Wars: Rebels“ weiter vorantreibt.