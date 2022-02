Achtung, Spoiler: In der 6. Episode von Das Buch von Boba Fett kehrt mit dem kleinen Grogu ein ganz besonderer Charakter zurück, den wir bereits seit einiger Zeit nicht mehr gesehen haben. Dabei erhalten wir auch einen kurzen Einblick in seine Vergangenheit, der zu allerlei Spekulationen innerhalb der Community einlädt.

Boba Fett: Wer rettete Grogus Leben während der Order 66?

Bereits in der 2. Staffel von The Mandalorian haben wir erfahren, dass die von vielen Fans liebevoll Baby Yoda genannte Figur den Aufstieg des Galaktischen Imperiums miterlebte. Vor dem Fall des Jedi-Tempels auf Coruscant wurde er von einer unbekannten Person in Sicherheit gebracht. Seine Erinnerungen danach sind jedoch stark verschwommen.

In „The Book of Boba Fett“ sehen wir in einem kurzen Flashback, wie Grogu den Angriff der 501. Legion auf das Bauwerk miterlebte. Verschiedene Jedi stellten sich tapfer den Klonsoldaten, die unter dem Kommando von Darth Vader den Tempel stürmten, entgegen. Unser junger Held konnte dem Geschehen lediglich tatenlos zusehen. Anschließend wurde er gerettet, doch noch immer ist unbekannt, wem der Charakter sein Leben zu verdanken hat.

Dies hält zahlreiche Fans jedoch nicht davon ab, diesbezüglich verschiedene Theorien aufzustellen. Auf Reddit verweist ein User zum Beispiel auf ein kleines Detail in dieser Szene, genauer ein Symbol auf der rechten Seite. Dieses weist eine starke Ähnlichkeit mit dem Wappen der in Ungnade gefallenen Jedi-Padawan Barriss Offee auf. Nachdem sie einen Anschlag auf den Tempel verübte und Ahsoka Tano fälschlich belastete, wurde sie eingesperrt. Ob Barriss während der Machtübernahme des Imperiums aus ihrem Gefängnis entkommen und Grogu retten konnte?

Barriss Offee in „Star Wars: The Clone Wars“ © Disney/Lucasfilm

Eine weitere beliebte Theorie, die sich bereits seit vielen Jahren in der „Star Wars“-Community hält, geht derweil davon aus, dass Jedi-Meister Mace Windu nicht im Kampf gegen Kanzler Palpatine gestorben sein könnte. Womöglich hat er den Sturz aus dem Fenster des Büros des Sith-Lords tatsächlich überlebt und eilte anschließend, schwer verletzt, in den Tempel, um nach Überlebenden der Order 66 zu suchen? Wir hätten indes noch einen anderen Vorschlag im Angebot.

Wir würden an dieser Stelle die Jedi Jocasta Nu in den Ring werfen. Sie war die Leiterin des Jedi-Archivs im Tempel und zählte zu den wenigen Überlebenden der Order 66, die von Coruscant fliehen konnte. Darüber hinaus fürchtete selbst Imperator Palpatine das immense Wissen der Archivarin, die damit all seine Pläne hätte durchkreuzen können. Zum Glück für den Bösewicht konnte sein Schüler Darth Vader die Jedi später eliminieren. Zwischen der Order 66 und ihrem Tod durch die Hand des Sith-Lords könnte sie vielleicht den kleinen Grogu in Sicherheit gebracht haben.

Jocasta Nu stellt sich Darth Vader entgegen © Marvel Comics/Disney/Lucasfilm

Was glaubt ihr, welcher „Star Wars“-Charakter Grogus Leben während der Order 66 gerettet haben könnte? Verratet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!