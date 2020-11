Seit Anbeginn von The Mandalorian beschäftigt Fans weltweit die Frage, wo das von vielen nur Baby Yoda genannte Kind herkommt – und wo es so lange gesteckt hat. Die jüngste Episode der Serie liefert hierauf endlich Antworten und gewährt uns einen Blick in seine Vergangenheit.

Was der Kleine in seinem Leben bisher schon alles erlebt hat, das wollen wir uns nachfolgend etwas genauer ansehen. Doch Achtung, dabei werden wir natürlich nicht um massive SPOILER zur aktuellen Episode der „Star Wars“-Serie herumkommen.

The Mandalorian: Eine alte Bekannte verrät uns mehr über das Kind

Seine Suche nach einem Jedi führt Din Djarin und seinen kleinen Schutzbefohlenen auf den Planeten Corvus. Bereits kurz nach seiner Ankunft wird er auf eine gefährliche Kriegerin angesetzt, die der Magistratin eines kleinen Ortes bereits länger ein Dorn im Auge ist. Unsere wortkarge Hauptfigur akzeptiert und findet sein Ziel auch bald.

Hierbei handelt es sich, wie viele Fans bereits zuvor vermutet hatten, um Fanliebling Ahsoka Tano! Djarin gibt sich ihr zu erkennen und sagt, Bo-Katan habe ihn zu ihr geschickt. Unser Hauptcharakter zeigt ihr seinen kleinen Begleiter und sagt, dieser müsse unbedingt von einem Jedi unterwiesen werden. Doch bevor sie das Kind auf die Probe stellt, lernt sie ihn zunächst besser kennen.

Konzeptzeichnung aus der 13. Episode von „The Mandalorian“ (© Disney/Lucasfilm)

Wie Ahsoka kurz darauf erzählt, lautet der Name des Kleinen Grogu. In seinem bisherigen Leben hat er auch schon viel erlebt, denn zu Zeiten der Klonkriege wurde er im großen Jedi-Tempel auf Coruscant unterwiesen, doch wie ihre eigene Ausbildung wurde auch seine nie beendet. Kurz vor der fast vollständigen Auslöschung des alten Jedi-Ordens während der Order 66, versteckte jemand das Kind.

Anschließend verdunkeln sich die Erinnerungen Grogus. Er musste seine Fähigkeiten lange Zeit verstecken, um nicht aufgespürt zu werden, doch letztendlich geriet er trotzdem in die Fänge des Galaktischen Imperiums. Dieses nutzte ihn für seine Experimente bis Din Djarin den Kleinen fand und seither beschützt. Da Ahsoka es ablehnt, das Kind auszubilden, muss das ungleiche Duo nun zum Planeten Tython weiterziehen.

Welche Jedi dort die Gegenwart Grogus wahrnehmen und ihm helfen werden, erfahren wir vermutlich erst in einer der noch kommenden Episoden. „The Mandalorian“ läuft immer freitags exklusiv bei Disney+.