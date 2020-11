Mit der erfolgreichen Serie The Mandalorian auf Disney+ hat der kleine süße Kerl, Baby Yoda, bereits die Herzen der Zuschauer und Fans im Sturm erobert. Das Kind, so die offizielle Bezeichnung des neuen Charakters aus dem Star Wars-Universum, ist ein Abkömmling der wenig bekannten Spezies, zudem auch Jedi-Meister Yoda gehört, und steht unter dem Schutz des titelgebenden Kopfgeldjäger. Gemeinsam befinden sie sich in der Galaxie weit, weit entfernt auf der Flucht vor finsteren und dunklen Gestalten, die dem kleinen Kerl an den Kragen wollen.

Was bislang auf dem Bildschirm passierte, ist jetzt Wirklichkeit geworden – irgendwie: Die Crew des SpaceX-Shuttle konnte nach einem 27-Stunden-Flug durchs All glücklich und unbeschadet an der Internationalen Raumstation andocken. Bei dem freudigen Aufeinandertreffen mit den dort stationierten Astronauten wurde auch ein blinder Passagier offenbart: Baby Yoda höchstpersönlich war an Bord des Raumschiffs und bleibt nun für einige Monate auf der ISS.

Das Eintreffen der Crew mit Baby Yoda auf der ISS wurde von der NASA in einem Video festgehalten:

Wiedersehen mit Baby Yoda, Boba Fett und mehr

In der Zwischenzeit gehen die Abenteuer von Pedro Pascal als Titelheld und seinem Schützling Baby Yoda in der 2. Staffel von „The Mandalorian“ auf Disney+ weiter. Nach einer starken Auftaktfolge fiebern die Fans nun Woche für Woche einer weiteren Episode der achtteiligen neuen Staffel entgegen und werden bislang mit sensationellen Enthüllungen und Überraschungsgästen belohnt.

Während die Zuschauer in der ersten Episode wohl scheinbar einen kurzen Blick auf Boba Fett erhaschen durften, dargestellt vom damaligen Jango Fett-Darsteller Temuera Morrison, geht es in den nächsten Folgen Schlag auf Schlag weiter: Bo-Katan, dargestellt von „Battlestar Galactica“-Star Katee Sackhoff, die dem beliebten Charakter bereits in den beiden Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“ ihre Stimme lieh, spielt mit und auch Ahsoka kündigt ihr Erscheinen in den nächsten Episoden an.

Unterdessen befindet sich der Titelheld mit seinem Schützling Baby Yoda alias das Kind am Rande der Galaxie auf der Flucht, während eine Vielzahl von Gegnern und finsteren Gestalten Jagd auf die beiden machen. Sein Ziel ist es, das Kind in die Obhut der Jedi-Orden zu bringen, was Moff Gideon mit allen Mitteln zu verhindern versucht.

Disney+ zeigt die neuen Folgen der 2. Staffel von The Mandalorian immer freitags auf dem neuen Streamingdienst. Eine 3. Staffel ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Herbst 2021 an den Start gehen.

