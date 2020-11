Disney enthüllt elektronischen Mando-Helm aus The Mandalorian in The Black Series – Mando Mondays

Im Rahmen der Disney Plus-Serie The Mandalorian gibt es an jedem Folgemontag neues Merchandise zur aktuelle Folge. Disney kündigt hier momentan regelmäßig neues Spielzeug zu Star Wars an. Zumeist mit Baby Yoda oder dem Mandalorianer im Mittelpunkt des Geschehens.

In dieser Woche gibt es ein paar größere Enthüllungen. Die allseits bekannte und beliebte „Star Wars The Black Series“-Reihe, die äußerst filigran und mit originalgetreuen Details auftrumpft, erhält einen Neuzugang.

Hasbro: Star Wars The Black Series -The Mandalorian Electronic Helmet

Passend dazu gibt es jetzt nämlich einen neuen, elektronischen Helm zum Titelheld Mando (Din Djarin), der an andere Helme aus der Reihe wie den Boba Fett- oder Darth Vader-Helm anlehnt.

Der Weg sieht also vor, dass sich jeder von uns diesen Helm kaufen soll, um selbst zum Mandalorianer zu werden. Es handelt sich hierbei um einen 1-zu-1-Nachbau zum Helm aus der Serie, inklusive elektronische Lichteffekte, versteht sich.

Der Helm kann ab sofort vorbestellt werden. Der Versand erfolgt jedoch erst ab dem 30. April 2021. Der Preis beläuft sich aktuell auf 135,99€. Bedenkt jedoch, dass der Preis schnell ansteigen kann, wenn das Merchandise einmal vergriffen ist. So ist es doch recht üblich im „Star Wars“-Kosmos.

So kommt der Helm zu euch nach Hause geliefert:

© Disney

Neue POP!-Figur: Baby Yoda und seine Eier

In The Passenger, der 2. Episode der 2. Staffel von „The Mandalorian“, hat es Das Kind alias Baby Yoda auf die Eier im Tank der Passagierin Frog Lady abgesehen. Augenscheinlich hat das 50-jährige Kleinkind eine neue Leibspeise entdeckt. Und trotz der Tatsache, dass Mando ihn immer wieder ermahnt, hört es eher schlecht als recht – wie Kleinkinder eben so sind.

Funko hat diesbezüglich eine neue Figur vorbereitet. „Das Kind mit Ei-Kanister“ von Funko Pop! könnt ihr euch bald ins Wohnzimmer stellen.

© Disney

Davon ab gibt es noch eine neue Plüschpuppe von Mattel. Das sogenannte „The Child Premium Plush Bundle“ steht von selbst und kommt mit einer Tasche daher. Es ist eine Tasche, wie sie der Mandalorianer in der Serie trägt.

Wenn ihr die Hand dieser Puppe drückt, dann ertönen einige Sounds, die ihr vielleicht schon aus der Serie kennt.

© Disney