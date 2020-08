© Disney/Lucasfilm – „Star Wars: The Mandalorian“

Die neue und erste Live-Action-Serie The Mandalorian aus dem Star Wars-Universum löste beim Start Ende 2019 auf Disney+ einen regelrechten Begeisterungssturm bei den Zuschauern und Fans aus. Das liegt nicht nur an Publikumsliebling Baby Yoda, der recht bald die Herzen der Fans für sich gewinnen konnte. Auch die übrigen Charaktere, allen voran der von Pedro Pascal dargestellte, wortkarge Kopfgeldjäger und das Setting im Stil der klassischen Star Wars-Trilogie von George Lucas, kommen bei Kritikern und Fans sehr gut an.

Doch was sagt Star Wars-Erfinder George Lucas zur neuen Serie? Ein Setbild von Serienmacher und Produzent Jon Favreau sorgte bereits vor einigen Monaten für Schlagzeilen, auf dem Lucas die kleine süße Puppe von Baby Yoda, besser bekannt als Das Kind, im Arm trägt. Demnach hat es sich der 76-jährige Filmemacher nicht nehmen lassen, die Dreharbeiten der Serie vor Ort genau unter Augenschein zu nehmen.

Star Wars: Legendäres Aufeinandertreffen: George Lucas trifft Baby Yoda

Seine ersten Reaktionen zur Produktion wurde damals aber nicht übermitteln. Nun wurde Regisseur Dave Filoni in einem Interview über George Lucas Meinung zu „The Mandalorian“ gefragt – und die Antwort fällt ziemlich ernüchternd aus:

„Nicht sehr viel. Wir reden über andere Sachen. Wenn ich mit ihm rede, möchte ich mehr Kenntnisse erlangen. Ich denke, er hat die Serie genossen. Er hat einmal gesagt, dass er es jetzt als Fan und als Zuschauer zu sehen bekommt.“

Wichtiger waren den beiden Serienmachern Favreau und Filoni in erster Linie die praktischen Tipps von George Lucas, der er bei seinem Besuch am Set bereitwillig weitergegeben hat und vom Team aufgenommen wurde. Dabei zollen die beiden ihren Respekt und hohe Meinung von Lucas und zeigen sich stolz über den Besuch und die Rückmeldungen des legendären Filmemacher.

Der Space-Western „The Mandalorian“ wird ab Oktober mit der zweiten Staffel auf Disney+ fortgesetzt. In den neuen Folgen ist wohl ein Wiedersehen mit dem legendären Kopfgeldjäger Boba Fett geplant, neben weiteren beliebten Figuren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan aus dem Franchise.

