Nachdem wir zuletzt zwei mehr oder weniger in sich geschlossene Geschichten serviert bekamen, setzte die neueste Episode der 2. Staffel von The Mandalorian die übergeordnete Handlung fort. In dieser Folge kehrt ein Fanliebling zurück, der uns erklärt, warum unser wortkarger Hauptcharakter quasi nie seinen Helm abnimmt.

Die Lore rund um die Mandalorianer wird also ein bisschen erweitert. Solltet ihr die neue Episode allerdings noch nicht gesehen haben, dann macht euch nachfolgend auf einige große SPOILER gefasst!

Darum setzt der The Mandalorian-Hauptcharakter nie seinen Helm ab

In der neuen Episode bestätigten sich vorherige Gerüchte rund um den Auftritt eines Charakters, den wir bereits aus den Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“ kennen: Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff). Bei ihrem ersten Aufeinandertreffen mit unserem Hauptcharakter nimmt sie auch direkt ihren Helm ab.

Bo-Katan in „Star Wars: The Clone Wars“ (© Disney/Lucasfilm)

Dies verdutzte nicht nur Mando, sondern vermutlich auch einige Fans, welche die beiden eben genannten Serien bisher nicht gesehen haben sollten. In diesen spielten die Mandalorianer eine wichtige Rolle und es war ganz normal, dass einige von ihnen regelmäßig ihre Helme absetzten. Bo-Katan liefert in der neuen Folge auch eine Erklärung dafür, wieso unser Protagonist seinen Helm nicht absetzt: Er gehört zur Watch.

Nach der Großen Säuberung auf dem Planeten Mandalore zogen sich die überlebenden Mandalorianer in den Untergrund zurück. Wie wir spätestens in dieser „The Mandalorian“-Folge sahen, gab es nicht nur eine Gruppierung, sondern, wie schon in den beiden „Vorgänger-Serien“, mehrere Gruppen. Die Watch vertritt laut Bo-Katan eine erzkonservative Einstellung.

Sie enthüllt Mando, er sei von einer radikalen Sekte großgezogen worden, die sich an die alten mandalorianischen Traditionen klammert. Anders als der Großteil der Mandalorianer weigern sie sich deshalb, anderen ihr Gesicht zu zeigen. Der Name „Watch“, deutet übrigens auf die Death Watch hin, eine militante Widerstandsgruppe während der Klonkriege, die später unter dem Kommando des einstigen Sith-Lords Darth Maul stand.

All das liefert Raum für eine potentiell spannende Entwicklung für unseren wortkargen Hauptcharakter. Ob er sich von den Traditionen der Watch lösen wird, erfahren wir allerdings wohl erst in den kommenden Episoden von „The Mandalorian“, die immer freitags exklusiv auf Disney+ laufen.