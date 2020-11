Weitere Details, was während der Großen Säuberung noch geschah, dürften wir vermutlich in den nächsten „The Mandalorian“-Episoden erfahren. Diese erscheinen immer freitags exklusiv bei Disney+.

Ein Großteil aller Mandalorianer starb während des Angriffs und das Imperium sammelte daraufhin den Beskarstahl ein, aus dem die mandalorianischen Rüstungen bestehen. Während dieses Angriffs dürfte Bo-Katan vermutlich auch das Dunkelschwert an Moff Gideon verloren haben. Danach zogen sich viele Mandalorianer in den Untergrund zurück.

Diese Ereignisse mündeten in einer Rebellion , die, wie wir in „Star Wars Rebels“ sahen, und später von Bo-Katan angeführt wurde. Die Große Säuberung erfolgte womöglich danach.

In diesem Falle bezieht sich Bo-Katan sehr wahrscheinlich auf die Große Säuberung, die auf ihrer Heimatwelt Mandalore stattfand. Dieser Begriff bezeichnet einen Konflikt zwischen den Mandalorianern und dem Galaktischen Imperium , der vermutlich circa 9 Jahre nach der Schlacht von Yavin IV (Episode IV) seinen Anfang nahm.

Nachdem es in den letzten Monaten zahlreiche Gerüchte über Gastauftritte bekannter Charakter aus anderen „Star Wars“-Serien gab, wurde heute eines davon bestätigt: Bo-Katan Kryze feiert ihre Live-Action-Premiere! Gespielt wird sie von Katee Sackhoff , die der Figur bereits in „The Clone Wars“ und „Rebels“ ihre Stimme lieh. Sie verrät unserem Hauptcharakter, sie habe während der Großen Säuberung gekämpft.

Besagter Charakter erwähnt dabei beiläufig ein wichtiges Ereignis innerhalb des Kanons der Sternensaga. Da dieses jedoch in der Vergangenheit bisher nur recht vage angedeutet wurde, wollen wir es uns etwas näher ansehen und euch alles Wissenswerte dazu erklären. Doch Achtung, SPOILER voraus!

Nachdem wir in den bisherigen Episoden der 2. Staffel von The Mandalorian eher eigenständige Abenteuer sahen, treibt die neueste Folge 3 der 2. Staffel die große Rahmenhandlung voran. Dabei trifft unser wortkarger Held auf eine Figur, die vielen „Star Wars“-Fans wohl bekannt sein dürfte.

Disney enthüllt elektronischen Mando-Helm aus The Mandalorian in The Black Series – Mando Mondays