Disney+ bestätigt Star Wars: The Mandalorian Staffel 3 in 2021

Fans fiebern derzeit Woche für Woche auf eine neue Folge des Serienhits The Mandalorian – Staffel 2 aus dem Star Wars-Universum auf Disney+ entgegen.

Nach einer fulminanten Auftaktfolge der 2. Staffel fand in der zuletzt gezeigten Episode endlich das angekündigte Wiedersehen mit Bo-Katan statt, dargestellt von „Battlestar Galactica“-Star Katee Sackhoff, die dem beliebten Charakter bereits in den beiden Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars Rebels“ ihre Stimme lieh und nun erstmals auf den von Pedro Pascal verkörperten Kopfgeldjäger trifft. Viel mehr möchten wir an dieser Stelle noch nicht verraten.

The Mandalorian Staffel 2: Wer ist Fanliebling Bo-Katan Kryze?

Staffel 3 für Ende 2021 geplant

Verraten hat sich stattdessen Disney selbst, was den Start der 3. Staffel angeht: In einem Promo-Video zum bevorstehenden Launch des neuen Streamingdienstes in der Slowakei wurde bereits ein Start der nächsten Staffel des Serienhits bestätigt. Demnach geht Disney+ in der zweiten Hälfte 2021 in der Slowakei an den Start – dabei wird auch die 3. Staffel von „The Mandalorian“ angekündigt.

Da die ersten beiden Staffeln jeweils im Herbst des Jahres an den Start gingen, plant Disney wohl den Start der 3. Staffel ebenso gegen Ende 2021. Wirklich überraschend kommt die Nachricht nicht, einzig eine offizielle Bestätigung stand noch aus – die nun per Zufall erfolgte. Hoffen wir, dass die anhaltende Corona-Pandemie dem Serienmacher Jon Favreau keinen Strich durch die Rechnung macht. Denn nach jüngsten Informationen möchte er noch in diesem Jahr mit den Dreharbeiten zur 3. Staffel beginnen.

Wiedersehen mit Boba Fett, Bo-Katan und Ahsoka

Die aktuelle 2. Staffel von „The Mandalorian“ wartet gleich zu Beginn der acht neuen Folgen mit einem Wiedersehen von wichtigen und beliebten Figuren und Orten aus dem Star Wars-Universum auf. Während die Zuschauer in der ersten Episode scheinbar einen kurzen Blick auf Boba Fett erhaschen durften, dargestellt vom damaligen Jango Fett-Darsteller Temuera Morrison, geht es Schlag auf Schlag in den nächsten Folgen weiter: Neben Bo-Katan kündigt sich nun auch Ahsoka in den nächsten Episoden an.

Unterdessen setzt der Titelheld seine Flucht mit seinem Schützling – Publikumsliebling Baby Yoda alias das Kind – am Rande der Galaxie an, während eine Vielzahl von Gegnern und finsteren Gestalten Jagd auf die beiden machen. Sein Ziel ist es, das Kind in die Obhut der Jedi-Orden zu bringen, während Moff Gideon das mit allen Mitteln zu verhindern versucht.

