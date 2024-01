Grogu bekommt Kinofilm (mit Mando) – The Mandalorian: The Movie

Die Star Wars-Community ist komplett aus dem Häuschen, denn es gibt einen Grund zum Feiern. Disney ließ via starwars.com verkünden, dass die Arbeiten an einem neuen Kinofilm starten.

Und das ist nicht an irgendeinem Kinofilm: Grogu und Mando bekommen einen vollwertigen Kinofilm spendiert, der es auf die große Leinwand schafft. Ein Film zu The Mandalorian geht 2024 in Produktion, das ist The Mandalorian: The Movie.

The Mandalorian: The Movie in Produktion

Während die Fans schon seit geraumer Zeit auf The Mandalorian: Staffel 4 warten, hat Disney gerade einen echten Banger gedropt: „The Mandalorian & Grogu Journeys to the big screen – A new adventure to movie theaters.“

Wer wird den Film produzieren? Als Director fungiert niemand Geringerer als Jon Favreau. Produziert wird der Kinostreifen von Dave Filoni, Kathleen Kennedy und Jon Favreau. Favreau meint:

„Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Lehrling Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist sehr aufregend. Ich habe es immer geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichen Welt spielen, die George Lucas geschaffen hat.“

Kathleen Kennedy versichert, dass die „neue Story“ ideal zu Grogu und dem Mandalorianer passe, sie schmiege sich gut in die Serie und ihren bisherigen Abenteuern ein. Außerdem sei sie ideal für die große Leinwand.



Grogu freut sich sichtlich auf seinen ersten Kinoauftritt! © Lucasfilm/Disney

Über die eigentliche Geschichte des Films ist bis jetzt noch nichts bekannt. Mando und Grogu werden gemeinsam ein weiteres Abenteuer bestehen und das in Filmlänge. Was die Verantwortlichen wohl planen?

Kommt The Mandalorian Staffel 4 noch?

Ja, die vierte Staffel der Live-Action-Serie The Mandalorian wird voraussichtlich immer noch kommen. Die Arbeiten an The Mandalorian: Staffel 4 sollen laut Brancheninsidern ebenfalls 2024 starten.

Es wird wohl nicht so kommen, dass der Film die Serie ablöst und die Story somit abschließt. Das wurde zuletzt in der Star Wars-Community vermutet, doch es gibt jetzt von einigen Stellen Entwarnung.

Die offizielle Bestätigung von The Mandalorian: Staffel 4 bleibt bislang aus.

Doch bei Ahsoka ist es anders: Disney bestätigt in der gleichen Meldung hochoffiziell, dass Star Wars: Ahsoka eine zweite Staffel erhält.

Das sollte nach dem Ende der ersten Staffel die wenigstens Disney-Plus-Abonnenten überraschen. Doch es war bislang nur ein Gerücht, dass Dave Filoni schon an der zweiten Staffel arbeitet. Außerdem werkelt Filoni parallel an einem ganz eigenen Star Wars-Film im Avengers-Stil.

Spannende Zeiten für Fans des Franchise. Was meint ihr, worum es im großen Kinofilm von Grogu und Mando gehen wird? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns!

