Nach dem spektakulären Finale der 3. Staffel von The Mandalorian fiebern Fans bereits einer möglichen 4. Staffel der Erfolgsserie bei Disney+ entgegen. Zuletzt mussten wir über zwei Jahre auf die neuen Folgen mit Din und Grogu warten, auch wenn zwischen drin mit der Boba Fett-Serie ein wenig neues Material zum Serienhit erschienen ist.

Wer nun Angst um die Zukunft der beliebten Serie im Star Wars-Universum haben sollte, der darf nun beruhigt aufatmen. Denn nach der 3. Staffel ist noch lange nicht Schluss, wie nun Serienmacher Jon Favreau offiziell bestätigt: Eine 4. Staffel ist bereits in Arbeit.

Drehbücher zu Mandalorian 4 bereits fertig

Nicht nur das, denn wie das Mastermind hinter der Erfolgsserie bei der Vorstellung der 3. Staffel gegenüber der Presse erklärt, sollen bereits sämtliche Drehbücher der 4. Staffel fertig geschrieben sein.

Den Grund für die Eile liefert er gleich mit: So mussten sich Jon Favreau und Dave Filoni vielfach absprechen, wie nun die Story um Mando und Baby Yoda weitergehen kann, schließlich arbeitet Filoni zeitgleich an einer Ahsoka-Serie, die noch in diesem Jahr bei Disney+ an den Start gehen soll.

Die Aktion erwies sich als ziemlich stressig, haben die beiden Serienmacher die Drehbücher geschrieben, als zeitgleich noch an der Fertigstellung /Postproduktion der 3. Staffel gearbeitet wurde.

Weitere Star Wars-Serien haben Einfluss auf Mandalorian

Zudem sprach Favreau an, dass das Universum rund um Mandalorian derzeit mit einigen weiteren neuen Serien von Seiten des Studios massiv ausgebaut wird, was natürlich in der Handlung berücksichtigt werden muss.

Die kommende Serie Star Wars: Skeleton Crew etwa ist zum gleichen Zeitraum wie „The Mandalorian“, „Boba Fett“ und „Ahsoka“ angesiedelt. Zwar hart sie nur indirekt etwas mit Favreaus Serien zu tun, dennoch hat deren Handlung Auswirkungen auf die Abenteuer von Din und Grogu sowie deren Begleiter, auch wenn sie sich wohl nie über den Weg laufen werden.

Wann kommt The Mandalorian Staffel 4 zu Disney Plus?

Disney und Lucasfilm haben bislang noch keinen offiziellen Termin für eine 4. Staffel von „The Mandalorian“ bekannt gegeben. Hoffen wir, dass es nicht wieder zwei Jahre dauern wird, bis wir Mando und Grogu bei ihren neuen Abenteuern im Outer Rim wiedersehen dürfen.

Bestätigt: Neuer Kinofilm eint das Mandoverse

Stattdessen warten die Serienmacher auf der Star Wars Celebration 2023 (7. bis 10. April in London) mit einigen Überraschungen auf: So bestätigt Lucasfilm die Produktion eines Kinofilms, dass das von Favreau geschaffene Mandoverse am Ende zusammenführen wird.

„Dave Filoni wird den eskalierenden Krieg zwischen der Imperial Remnant und der jungen Neuen Republik inszenieren. Gemeinsam mit Produzent Jon Favreau wird er die vielen Fäden der ‚Star Wars‘-Originalserien in einem kinoreifen Event zusammenführen.“

Das geplante Mandoverse Crossover-Event wird gemeinsam mit Dave Filoni entwickelt und vereint somit die Serien „The Mandalorian“, „Das Buch von Boba Fett“, „Ahsoka“ und „Skeleton Crew“. Ursprünglich sollte auch „Rangers of the New Republic“ als weiteres Serienformat im Mandoverse geben, dann wurde das Projekt zwischenzeitlich wieder aufgegeben. Ein Kinostarttermin dürfte aber nicht vor 2026 erscheinen.

