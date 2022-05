Star Wars: Skeleton Crew mit Jude Law für 2023 bei Disney+ angekündigt

Im Rahmen der in diesem Jahr wieder stattfindenden Star Wars Celebration 2022 durften sich die vielen Fans vor Ort bei der Convention in Anaheim auf eine Fülle an Neuigkeiten aus der Welt von Star Wars freuen. Neben ersten Details und einem neuen Termin für die mit Spannung erwartete 3. Staffel The Mandalorian, wartet Lucasfilm mit der Ankündigung einer neuen Serie auf: Star Wars: Skeleton Crew mit Jude Law.

Erste Story-Details: Worum geht es bei Star Wars: Skeleton Crew?

Vor wenigen Wochen wurden bereits erste Gerüchte über eine neue, aber noch namenlose „Star Wars“-Serie bestätigt, die der gefeierte Spider-Man-Regisseur Jon Watts für den Streamingdienst Disney+ entwickeln soll.

Jetzt wurden erste Details zur Story enthüllt: Demnach begibt sich eine Gruppe von Kindern auf eine abenteuerliche Odyssee durch die „Galaxis weit, weit entfernt“, die versuchen, ihren Weg nach Hause zu finden… Über die Hintergründe, wie es dazu kam und warum sie völlig allein auf sich gestellt sind, wird noch nichts verraten. Man darf aber davon ausgehen, dass die 10- bis 12-Jährigen dabei wohl eine Menge Gefahren zu bestehen haben.

Zeitlich ist die neue Produktion nach „Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt, spielt also etwa zur gleichen Zeit wie The Mandalorian und Book of Boba Fett. Ob es eine Verbindung zu den Serienhits geben wird, konnte noch nicht bestätigt werden. Auch ob bekannte Charaktere aus dem „Star Wars“-Universum mitspielen werden, bleibt ein wohl behütetes Geheimnis. Dafür spricht jedoch, dass die beiden erfolgreichen Macher Jon Favreau und Dave Filoni hinter den Serienhits an der Produktion beteiligt sind.

Wer jedoch meint, dass hier eine Kinderserie entsteht, ist auf dem Holzweg. Die beiden Serienmacher, Regisseur Jon Watts und Drehbuchautor Christopher Ford, bekräftigten auf der Convention gegenüber den Zuschauern, dass es sich keinesfalls um eine Kinderserie handelt. Es steht zwar eine neue und erstmals junge Generation im Zentrum einer „Star Wars“-Produktion, ein Novum, denn das gab es bisher so noch nicht – was es umso spannender macht.

Erste Besetzung gefunden

Eine erste prominente Besetzung ist mit Jude Law bereits gefunden. Über seinen Charakter und welchen Part er in Bezug zu den Kindern sowie im Machtgefüge (Jedi oder Sith) darstellen wird, bleibt weiterhin ein Geheimnis.

Der beliebte britische Schauspieler ist für viele bekannte Produktionen bekannt, spielte er etwa in den „Sherlock Holmes“-Filmen an der Seite von „Iron Man“-Star Robert Downey Jr. den gewitzten Partner Dr. Watson und ist derzeit als Zauberer Albus Dumbledore in der Harry Potter Prequel-Filmreihe Phantastische Tierwesen in den Kinos zu sehen. Mit der neuen Serie „Skeleton Crew“ feiert er sein Debüt in der „Star Wars“-Familie. Derweil läuft die Suche etwa nach den jungen Helden und weiteren Charakteren auf Hochtouren.

Wann kommt Star Wars: Skeleton Crew zu Disney plus?

Im Rahmen der Vorstellung der neuen Serie „Star Wars: Skeleton Crew“ wurde gleichzeitig ein Starttermin bekannt gegeben: Demnach soll die Produktion noch in diesem Sommer mit den Dreharbeiten beginnen, sobald sämtliche Rollen besetzt werden konnten.

Ein Starttermin für „Star Wars: Skeleton Crew“ soll schon 2023 bei Disney+ stattfinden. Mit der Fülle an weiteren Serien wie Andor oder Ahsoka und den heute anlaufenden Obi-Wan Kenobi-Serie erhöht Lucasfilm und Disney+ den Takt der Release-Termine für die vielen neuen „Star Wars“-Serien. Demnach dürfen wir von mindestens 3 neuen Serien/Staffeln pro Jahr rechnen!